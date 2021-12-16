港大研究：Omicron致病性低但傳播極快 或有機會引致更多重症

發現一個月余的Omicron變種病毒繼續在全球蔓延，港府最新把盧森堡等五國列入高風險地區，後(18日)生效，令被列入該組的國家數目增至97個；而香港大學醫學院的研究發現，Omicron變種病毒傳播速度快，是因為它感染人類支氣管組織24小時後的病毒複製量較Delta變種病毒多近70倍；但它在肺部的複製能力較武漢肺炎原始病毒株低九成，以致它致病性或較低。研究團隊強調，這病毒量可能引發重症，以其極高傳播力，或可引致更多重症及死亡。

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有關研究正於醫學期刊接受同行評審，而帶領研究團隊的港大醫學院公共衛生學院副教授陳志偉更提醒民眾，病症嚴重程度取決於病毒的複製能力和人體的免疫反應，即使Omicron本身致病性或較低，但其極高的傳播能力或可引致更多重症及死亡。以此再參照港大醫學院團隊新近的研究亦發現，Omicron有能力逃避疫苗或康復者所產生的免疫力，故此Omicron的整體威脅可能非常顯著。

他預料，以Omicron的特性，該病毒在一、兩個月內將成為全球的主流病毒，建議市民儘快接種第三針加強劑疫苗，他指出，為了避免Omicron病毒一旦在社區爆發而導致重症個案增加，接種第三針不能避免。

全球近半數國家被港列高風險地區

因應當地發現Omicron個案，港府宣布，會將阿爾及利亞、厄瓜多爾、盧森堡、斯洛文尼亞及特立尼達和多巴哥列為A組高風險地區，後（18日）天凌晨起生效，屆時，非香港市民不能從當地來港，港人則須已接種疫苗才能從當地回港。截至今早，共有85個國家或地區列入A組高風險或加強監測地區已經生效；到了18日，生效的國家或地區會增至97個，意味地球上近半數國家已被香港列入高風險國家。

另外，香港再新增一宗確認感染Omicron個案，令感染Omicron的病例增至九人。新患者是一名21歲女子，前(14日)天確診，已接種兩針復必泰，日前從美國抵港時在機場驗出確診，入院後檢驗出感染Omicron。九名Omicron患者中，三人已經出院，其餘情況穩定。

香港昨日新增一宗輸入個案，患者是一名從德國抵港、已打兩針復必泰疫苗的46歲男子，他的確診令香港感染武肺人數增至12496人，213人死亡。