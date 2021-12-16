蔡英文：盼法明年带领欧盟推动台欧洽签双边投资协议

台湾总统蔡英文今天(16日)接见法国国民议会友台小组主席戴扈杰（François de Rugy）所率领的访问团时表示，明年上半年法国将担任欧盟轮值主席，期待在法国带领下的欧盟，能够持续推动台湾与欧盟洽签双边投资协议（BIA），开启台湾与欧盟新的合作关系。

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蔡英文上午在总统府接见戴扈杰率领的访问团，说他们是「台湾最好的朋友」；台湾总统府秘书长李大维、外交部长吴钊燮等人陪同接见。

蔡英文表示，法国参议院与国民议会分别在今年5月和11月，首次通过友台决议，支持台湾的国际参与，让她深刻感受到法国国会挺台的强大能量，尤其是国会在国民议会院审当天有好几位议员的发言都为台湾带来温暖，也让台湾人民相当感动。

蔡英文说，过去几年台法交流非常密切，包括在经贸、防疫、科技以及能源等领域都有丰硕的合作成果，现在面对后疫情时代的挑战，相信台法在供应链重组、网络安全以及科技新创领域都会有更多合作的机会。

蔡英文说，面对国际情势快速变化，威权主义持续扩张，民主伙伴更应该携手合作，台湾会善尽国际责任，也期望与法国、理念相近的欧盟伙伴一起为印太地区和平稳定以及世界繁荣发展做出更多贡献。

戴扈杰致词时说，他所发起旨在敦促法国政府支持台湾参与多个国际组织的决议案，在法兰西共和国国民议会9个政团中，获得7个政团投了赞成票。法国政府在国民议会辩论中也有正面发言。他重申并鼓励有建设性的区域对话政策，以维护台海的和平与稳定。

他说，透过自由透明的选举、独立自由的新闻、思想言论自由、以及结社自由来表达政治多元化，这些都是台法之间所拥有的价值观。

戴扈杰说，他也希望法国与台湾之间发展富有成效的合作，特别是在经济发展方面，首先自然是半导体的生产，但也包括再生能源等等。在国际机构层面，戴扈杰希望，在台湾与法国的内部，能够合作应变气候变迁的挑战，讨论对抗新冠肺炎流行病的合作，也至关重要。

这是继今年10月法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard）率团访台后，法国国会的重要访团再次访问台湾，这也创下欧洲单一国家的国会两院，在短短3个月内先后访台的纪录。