香港世贸火警 约四百人一度被困 13人送院 消防装置因装修关闭而未及发警

铜锣湾闹市的世贸中心昨(15日)午膳时间发生三级火警，浓烟迅即攻陷整幢大厦，约四百人逃至五楼平台和39楼天台等待救援，综合共疏散了1269人。大火在四小时后被扑灭，有13人因吸入浓烟或扭伤手脚送院，当中一名60岁女子情况一度危殆，至今仍有四人留院，情况稳定。消防处初步估计，火警在商场低层近电表房处有电线起火所致，原因仍在调查。

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火警发生时，不少逃生人士抱怨，是见有烟雾涌入才逃生，期间没有听到火警钟声，火警洒水系统亦没有启动，消防处高级消防区长吴有双指出，由于商场一至五楼正在进行装修，承建商已通知消防处，期间会关闭该五层楼的花洒、手动火警钟警报及自动警报系统等消防装置，而6楼至38楼的消防装置则正常，并已通过消防年检。消防会派员跟进，检视是否需要承建商加设额外的临时消防装置。

火警在昨日中午12时许发生，火场面积100米乘30米，吴有双表示，由于商场楼面面积广阔，现场有大量浓烟，火警发生时正值午饭时间，商场人数众多，当局接获来自各楼层的求助个案，为灌救带来挑战。有见及此，消防在下午1时许把火警升为三级，并出动170多人以及动用两条喉及两队烟帽队灌救，又派出45辆消防车到场，最终在下午4时半扑灭火警。

从一度被困于五楼平台的市民提供的片段所见，有数十名市民在平台围墙和机房之间的通道等待救援，各人大致冷静，消防升起「云梯」，陆续将多被困市民送回地面，历时约一小时。而在天台等待救援的市民，则在消防员安排下分批乘搭升降机返回地面。行动中，七百多人经消防救援，另有四十多人自行逃至地面。意外中，年龄介乎25岁至81岁的1男12女受伤送院，当中10人因吸入浓烟不适，1人情况危殆，其余3人有不同程度扭伤。

世贸中心原名世界贸易会议中心，1975年落成，楼高40层，食肆、商店及办公室林立，消防装置及设备符合消防处要求。

世贸火警是在装修期间发生，与1996年发生41死80伤的九龙佐敦区嘉利大厦五级大火如出一辙，今次没有死亡可说是不幸中之大幸。而当年等不及救援人士从天台跃下死亡及被烈火吞噬的图像，可说震撼人心，港府其后修订相关消防条例，以改善早期私人楼宇的消防设施。