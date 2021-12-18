四大公投皆未通过 朱立伦致歉 蔡英文：公民意志展现

台湾四大公投案星期六投票，“重启核四、反莱猪、公投绑大选、三接迁离”等4案，不同意票都领先同意票，四大公投均没有通过。对此，国民党主席朱立伦当晚召开记者会表示，必须承认，国民党尤其他个人努力不够，无法召唤出每位选民站出来投票，导致选举结果跟民调产生如此大的落差。民进党主席蔡英文在台总统府提出，公投过程传达台湾人民希望走向世界等4个明确信息。

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据了解，台湾民众当天就“您是否同意核四启封商转发电？；你是否同意政府应全面禁止进口含有莱克多巴胺之乙型受体素猪隻之肉品、内脏及其相关产制品？；你是否同意公民投票案公告成立后半年内，若该期间内遇有全国性选举时，在符合公民投票法规定之情形下，公民投票应与该选举同日举行？；您是否同意中油第三天然气接收站迁离桃园大潭藻礁海岸及海域？”四项议题参与公投。

据中央社报导，台中选会在当晚8时20分完成开票。“重启核四”同意票380万4755张、不同意票426万2451张；“反莱猪”同意票393万6554张、不同意票413万1203张；“公投绑大选”同意票395万1882张、不同意票412万38张；“三接迁离”同意票390万1171张、不同意票416万3464张。四项公投案都因同意票未多于不同意票，投票结果为不通过。据悉，这是台湾史上首次公投未绑大选，投票率约41%，低于2018年公投绑大选时的54%。

对此结果，朱立伦晚间7时在国民党中央党部召开记者会，并发表谈话。报导称，朱立伦在发言中指出，这次公投结果相当遗憾，全民都看到，此次对台湾民主是多大的伤害，因为“公投已死”，今后大概也很难再有任何公投案，能在“鸟笼式公投制度”下可以通过，这对台湾新的“民主独裁”政府是胜利，但对于追求深化民主的每一位公民团体、基层，是很大的伤害。

但朱立伦指出，还是必须承认，国民党尤其他个人的努力不够，无法召唤出每位选民站出来投票，导致选举结果跟民调产生如此大的落差。朱立伦说，他是党主席，必须承认力量还不够，要更加努力，但不会气馁，会再接再厉，继续加油，国民党会永远跟民众站在一起，“代表民意对抗民主独裁的政府”。

蔡英文当晚同样召开记者会，并称“这次公投过程传达出4个明确讯息，一是台湾人民希望走向世界，愿意积极参与国际；二是台湾人民支持能源转型、期待稳定供电，并且维持经济成长的动能；三是台湾人民重视生态环保，希望经济、环保能够达成双赢；四是台湾人民期待公共政策能够资讯透明，能被理性讨论。”

蔡英文通过脸书表示，“民主本来就会对政府的施政有不同的想法，政策的规划，也应该要听取不同的意见。稳健执政是我们一贯的原则；各种想法，我们都会适当地纳入政策评估与规划当中。藻礁保育、食安把关，我们也绝对不会打折扣。”

蔡英文称，“这一次的公投，再一次见证了，透过民主机制，不同的意见，可以互相沟通说服；人民的意志，也可以凝聚出价值的选择。相信当每一次台湾面临挑战时，民主都会是我们最坚强的后盾”。

蔡英文称，“我们的眼前，还有很多的挑战，我们会继续努力，回报台湾人民的期待。再一次谢谢所有的台湾人民参与了这次的公投，执政团队会秉持著人民的託付，继续全力以赴，让台湾一天比一天更好。”