四大公投皆未通過 朱立倫致歉 蔡英文：公民意志展現

台灣四大公投案星期六投票，“重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離”等4案，不同意票都領先同意票，四大公投均沒有通過。對此，國民黨主席朱立倫當晚召開記者會表示，必須承認，國民黨尤其他個人努力不夠，無法召喚出每位選民站出來投票，導致選舉結果跟民調產生如此大的落差。民進黨主席蔡英文在台總統府提出，公投過程傳達台灣人民希望走向世界等4個明確信息。

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據了解，台灣民眾當天就“您是否同意核四啟封商轉發電？；你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？；你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？；您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？”四項議題參與公投。

據中央社報導，台中選會在當晚8時20分完成開票。“重啟核四”同意票380萬4755張、不同意票426萬2451張；“反萊豬”同意票393萬6554張、不同意票413萬1203張；“公投綁大選”同意票395萬1882張、不同意票412萬38張；“三接遷離”同意票390萬1171張、不同意票416萬3464張。四項公投案都因同意票未多於不同意票，投票結果為不通過。據悉，這是台灣史上首次公投未綁大選，投票率約41%，低於2018年公投綁大選時的54%。

對此結果，朱立倫晚間7時在國民黨中央黨部召開記者會，並發表談話。報導稱，朱立倫在發言中指出，這次公投結果相當遺憾，全民都看到，此次對台灣民主是多大的傷害，因為“公投已死”，今後大概也很難再有任何公投案，能在“鳥籠式公投制度”下可以通過，這對台灣新的“民主獨裁”政府是勝利，但對於追求深化民主的每一位公民團體、基層，是很大的傷害。

但朱立倫指出，還是必須承認，國民黨尤其他個人的努力不夠，無法召喚出每位選民站出來投票，導致選舉結果跟民調產生如此大的落差。朱立倫說，他是黨主席，必須承認力量還不夠，要更加努力，但不會氣餒，會再接再厲，繼續加油，國民黨會永遠跟民眾站在一起，“代表民意對抗民主獨裁的政府”。

蔡英文當晚同樣召開記者會，並稱“這次公投過程傳達出4個明確訊息，一是台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；二是台灣人民支持能源轉型、期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；三是台灣人民重視生態環保，希望經濟、環保能夠達成雙贏；四是台灣人民期待公共政策能夠資訊透明，能被理性討論。”

蔡英文通過臉書表示，“民主本來就會對政府的施政有不同的想法，政策的規畫，也應該要聽取不同的意見。穩健執政是我們一貫的原則；各種想法，我們都會適當地納入政策評估與規畫當中。藻礁保育、食安把關，我們也絕對不會打折扣。”

蔡英文稱，“這一次的公投，再一次見證了，透過民主機制，不同的意見，可以互相溝通說服；人民的意志，也可以凝聚出價值的選擇。相信當每一次台灣面臨挑戰時，民主都會是我們最堅強的後盾”。

蔡英文稱，“我們的眼前，還有很多的挑戰，我們會繼續努力，回報台灣人民的期待。再一次謝謝所有的台灣人民參與了這次的公投，執政團隊會秉持著人民的託付，繼續全力以赴，讓台灣一天比一天更好。”