“五眼联盟”外长就香港立法会选举发表联合声明

美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的五国外长12月20日就刚刚过去的香港立法会选举发表了联合声明。上述5个英语国家是所谓“五眼联盟”这一情报共享联盟的成员。

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声明称，“我们，澳大利亚、加拿大、新西兰和英国的外交部长以及美国国务卿，就香港立法会选举的结果，对（香港）特别行政区选举制度的民主因素受到侵蚀表示严重关切。破坏香港的权利、自由和高度自治的行动正在威胁着我们期望看到香港成功的共同愿望。”

声明称，“自回归以来，具有不同政治观点的候选人在香港参加选举。昨天的选举扭转了这一趋势。今年早些时候对香港选举制度进行的改革减少了直选议席的数量，并建立了一个新的审查程序，严格限制选民在选票上的选择。这些改变消除了任何有意义的政治反对派。同时，香港的许多反对派政治家--包括备受关注的‘国安法47人案’中的大多数人仍在监狱中等待审判，其他人则流亡海外。”

声明称，“我们也继续对《香港国安法》产生的广泛寒蝉效应，以及其对言论自由和集会自由的日益限制表示严重关切，整个民间社会都感受到了这一点。不支持政府议程的非政府组织、工会和人权组织已被迫解散或离开，而媒体自由也在加速被削减。”

声明称，“保护和平替代意见的空间是确保香港稳定和繁荣的最有效方式。我们敦促中华人民共和国按照其国际义务行事，尊重香港受保护的权利和基本自由，包括《中英联合声明》所保障的权利和自由。”

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）稍早通过表示，“选举改革和香港国安法消灭了香港的反对声音，是对自由的冒犯。”她呼吁，“中方应该允许言论自由，遵守其同意的《中英联合声明》，并根据国际义务行事。”

特拉斯后在发表联合声明时附文称，“昨天的选举暴露了北京正在努力消除香港的权利、自由和自治。英国与澳大利亚、加拿大、新西兰和美国站在一起，支持自由，并呼吁中国按照其国际义务行事。”