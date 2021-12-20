“五眼聯盟”外長就香港立法會選舉發表聯合聲明

美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的五國外長12月20日就剛剛過去的香港立法會選舉發表了聯合聲明。上述5個英語國家是所謂“五眼聯盟”這一情報共享聯盟的成員。

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聲明稱，“我們，澳大利亞、加拿大、新西蘭和英國的外交部長以及美國國務卿，就香港立法會選舉的結果，對（香港）特別行政區選舉制度的民主因素受到侵蝕表示嚴重關切。破壞香港的權利、自由和高度自治的行動正在威脅着我們期望看到香港成功的共同願望。”

聲明稱，“自回歸以來，具有不同政治觀點的候選人在香港參加選舉。昨天的選舉扭轉了這一趨勢。今年早些時候對香港選舉制度進行的改革減少了直選議席的數量，並建立了一個新的審查程序，嚴格限制選民在選票上的選擇。這些改變消除了任何有意義的政治反對派。同時，香港的許多反對派政治家--包括備受關注的‘國安法47人案’中的大多數人仍在監獄中等待審判，其他人則流亡海外。”

聲明稱，“我們也繼續對《香港國安法》產生的廣泛寒蟬效應，以及其對言論自由和集會自由的日益限製表示嚴重關切，整個民間社會都感受到了這一點。不支持政府議程的非政府組織、工會和人權組織已被迫解散或離開，而媒體自由也在加速被削減。”

聲明稱，“保護和平替代意見的空間是確保香港穩定和繁榮的最有效方式。我們敦促中華人民共和國按照其國際義務行事，尊重香港受保護的權利和基本自由，包括《中英聯合聲明》所保障的權利和自由。”

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）稍早通過表示，“選舉改革和香港國安法消滅了香港的反對聲音，是對自由的冒犯。”她呼籲，“中方應該允許言論自由，遵守其同意的《中英聯合聲明》，並根據國際義務行事。”

特拉斯後在發表聯合聲明時附文稱，“昨天的選舉暴露了北京正在努力消除香港的權利、自由和自治。英國與澳大利亞、加拿大、新西蘭和美國站在一起，支持自由，並呼籲中國按照其國際義務行事。”