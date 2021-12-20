唐凤线上演讲邀请被韩国取消 台外交部召见韩驻台代表

自台北方面消息，韩国12月16日临时取消了台湾行政院政务委员唐凤的线上演讲邀请，台外交部已召见韩国驻台代表并表达不满。该部门12月20日晚表示，韩国称取消原因为“考量两岸关系各层面”，而韩国在台代表则指出，会如实向韩方转达台方立场。

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据中央社报导，台外交部周一晚间发布新闻稿称，韩国政府“第四次工业革命委员会”16日清晨临时取消唐凤原订在当天举办的“2021第4次工业革命全球政策会议”线上演讲邀请，“对于韩方失礼行为，外交部已召见韩国驻台北代表部代理代表，并表达强烈不满，台湾驻韩国代表处大使唐殿文也同步向韩方表达台湾政府的严正抗议”。

针对事件原委，台外交部发言人欧江安介绍称，“‘第四次工业革命委员会’在16日台北时间上午7时50分，以电邮通知唐凤办公室临时取消邀请，称原因为‘考量两岸关系各层面’，但台湾驻韩国代表处向韩方抗议时，该委员会并未说明原因。”

报导称，欧江安进一步指出，“外交部召见的洪淳昌代理代表则指出，他对全案还没有很完整的了解，但会向韩国外交部如实转达台湾立场；另外，根据洪淳昌初步了解，‘第四次工业革命委员会’是基于‘综合性考量’取消邀请，台韩关系及双方实质合作将稳定不变。”目前，尚未观察到韩方做出的任何回应。

另据了解，台湾民进党与日本自民党的第二次“2＋2”会谈将于24日以线上方式举行。