欧盟就香港立法会选举发表声明

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell ）12月20日就香港立法会选举代表欧盟发表声明。这也是博雷利与七国集团（G7）外交部长周一就该事件共同发声后，欧盟的第二次表态。

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欧盟的声明表示，“香港第七届立法会选举于2021年12月19日举行。这是自《香港国安法》实施以来的第一次立法会选举，并对选举制度进行了全面改革，这与《香港基本法》中所庄严地载入的扩大民主代表权的承诺相悖。欧洲联盟对这种违反民主原则和政治多元化的行为表示遗憾。”

声明称，“香港立法会选举中，由香港人直接选举产生的席位数量减少。香港市民的基本权利也受到了威胁，他们威胁要对那些呼吁不参加选举的人采取法律行动。”

声明称，“欧盟回顾说，2021年1月，包括前反对派议员和民间社会代表在内的47名支持民主的人士因在2020年7月支持民主的初选中发挥作用而被逮捕。其中许多人未能参加立法会选举，因为他们是根据《香港国安法》的指控而被关押的。对反对派人士的逮捕也对候选人的数量产生了影响。”

声明称，“此外，对香港民间社会的压力也在加强，这体现在香港工会联盟、香港市民支援爱国民主运动联合会、中国维权律师关注组、香港教育专业人员协会和民间人权阵线的解散，以及大赦国际办事处的关闭。新闻自由受到侵蚀，具体表现为《苹果日报》被强制关闭，黎智英和该报编辑部的工作人员被逮捕。对一些参与非暴力行动的个人进行漫长的审前拘留，是香港人权和基本自由持续受到限制的另一个迹象。司法机构的独立性必须得到保障，它在维护香港的人权和基本自由方面发挥着关键作用。”

声明表示，“欧盟认为这次选举，再加上对公民社会的持续压力，是拆除‘一国两制’原则的又一步骤。欧盟非常重视根据《基本法》和国际承诺，保持香港的高度自治，以及对人权和基本自由、民主原则和法治的尊重。欧盟将继续密切关注事态发展，包括定于2022年3月举行的行政长官选举。欧盟呼吁中国和香港当局遵守其国家和国际承诺，特别是通过普选实现民主代表的承诺。”