韩国政府回应取消唐凤参加线上演讲事件

自首尔方面消息，韩国外交部官员12月21日就韩总统直属机构“第四次工业革命委员会”，日前取消台湾行政院政务委员唐凤线上演讲一事表示，此举是综合考虑各种条件后作出的决定，韩方与台湾保持非官方务实交流的基本立场不变。

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台湾外交部20日晚间发布新闻稿称，韩国政府“第四次工业革命委员会”16日清晨临时取消唐凤原订在当天举办的“2021第4次工业革命全球政策会议”线上演讲邀请，“对于韩方失礼行为，外交部已召见韩国驻台北代表部代理代表，并表达强烈不满，台湾驻韩国代表处大使唐殿文也同步向韩方表达台湾政府的严正抗议。”

据韩联社周二报导，由韩国政府推出的“第四次工业革命委员会”16日邀请各国官员、学者、专家、企业家举办“2021年第四次工业革命全球政策研讨会”。该委员会邀请台湾政务委员（部长级）唐凤为研讨会发表视频演讲，但研讨会当天撤回相关日程，遭到台湾方面的抗议。

报导称，韩国外交部官员对中方是否介入此事的提问给出了否定回答。韩国外交部事前没有得知唐凤受邀出席研讨会。

报导指，部分观点指出，韩方公布演讲嘉宾名单后取消有关日程，可能是因为未能预判邀请唐凤出席将折射出何种外交意涵。另有意见认为，此事暴露出政府内部沟通不畅，进而给台湾方面造成外交失礼。

韩国外交部发言人崔泳杉周二另就日前进行的香港特区立法会选举表示，香港与韩国有着紧密的人文和经济关系，韩方正在密切关注有关动向。

就七国集团外长相关表态，崔泳杉称，“了解G7等国际社会的有关动向，韩方希望香港在‘一国两制’的原则下享受高度自治的同时继续维护稳定与发展。”