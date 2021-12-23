习近平肯定香港新选举是好制度 暗驳西方批评

習近平接見林鄭月娥時，大讚香港的新選舉制度是一套好制度。(片段截圖) 2021年12月22日中南海

五眼联盟、欧盟和七大工业国组织(G7)分别批评被指受北京操控的香港立法会换届选举侵蚀港人自由，违反民主原则，并指责中国没有恪守国际承诺，但中国国家主席习近平接见香港特首林郑月娥时表示，负责选举特首的选举委员会和立法会选举成功举办，为香港长期繁荣稳定提供了制度支撑，证明新选举制度是一套好制度。

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习近平昨(22日)午在中南海瀛台接见赴京述职的行政长官林郑月娥，他肯定林郑月娥和港府的工作，当中包括举办成功，他表示，「成功举办选举委员会选举和立法会选举，推动符合香港实际的民主发展迈出坚实步伐；坚决执行香港国安法，依法止暴制乱，拨乱反正，维护法治的权威和尊严；采取积极措施，推动特别行政区融入国家发展大局，全面深化同内地交流合作，中央对你们的工作是充分肯定的。」

习近平其后大谈由北京政府为香港制订的新选举制度，指新制对香港选举制度作出「系统性修改完善」，令「爱国者治港」原则得到落实。他认为，新制度体现了港人「当家作主』的民主权利，确立了社会各阶层广泛而均衡参与的政治格局，证明新选举制度符合「一国两制」原则和香港实际情况，「为确保『一国两制』行稳致远，确保香港长期繁荣稳定提供了制度支撑，是一套好制度。」

他最后重申，北京的中央政府将继续坚定不移贯彻「一国两制」方针，并坚信透过实践及不断完善制度，「一国两制的优越性将进一步彰显」。

林郑月娥昨日早上已获国务院总理李克强接见，新华社报道该会见时，把李克强敦促「香港可以直接对接国家的发展战略」，改为香港「『主动』对接国家的发展战略」，至于李克强在开场白时提及的「愿意为香港经济发展拓展空间」，在新华社报道中则没有提及。