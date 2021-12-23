「国殇之柱」漏夜被港大分割移走 香港言论自由试金石遭殃

国殇之柱(图左)被港大漏夜拆走，右上为工人为拆除做准备，右下是怀疑属凋塑基座及下半部被包好吊走。

被创作者高志活（Jens Galschiøt）形容为「香港言论自由试金石」、纪念北京89年六四镇压事件的「国殇之柱」，在存放香港大学校园24年之后，被港大校方漏夜分件拆走，暂存郊区一个农业研究中心。港大校委会称，此举是因为雕塑已经老化，以及有违法风险。但有不少学生表示不认同校方做法，认为这象征香港自由被毁，容不下公开讨论「六四事件」。

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港大拆走「国殇之柱」来得有点突然，因为港大校务委员会主席李国章在星期日投票时仍然表示，处理「国殇之柱」有困难，需先澄清拥有权谁属，再重新寻求法律意见。耳犹在耳，校方今(23日)早在拆走雕塑后通报，校委会昨日议决，移走校园内的「国殇之柱」。校方即晚采取行动，传媒昨晚查询时仍不愿响应。

雕塑是当年港大学生会投票通过永久放置于校园，但校方声明表示，「大学从未批准任何个人或团体在校园放置该雕像，亦有权随时采取适当行动处理」。校方续称，极度关注雕像状况欠佳所带来的「潜在安全问题」，且继续存放会为大学带来刑事法律风险，故决定移走雕像。不过，声明没有交代刑事法律风险的具体内容。

港大拆走「国殇之柱」昨晚十时许首先经港大学生媒体《学苑》在社交媒体脸书上揭露，指雕像周围已架设围板和拉起白布，引来传媒关注。网上片段可见，「国殇之柱」所在位置不断传出电钻等工程声音，十多名工人先拆走雕塑四周的小碎石，然后再分割雕塑。及至清晨4时左右，工人将一座以白布和透明胶布包裹的柱状物搬出，估计是「国殇之柱」上半部。到了早上6时，相信是雕塑下半部连底座的物体亦开始被搬离校园，整个拆卸和搬离校园工程在7时完结，历时约八小时。装载雕塑的货柜车其后驶往位于新界锦田的港大嘉道理中心。

高志活：香港成无法无天之地 陆生：自由不再 考虑往他国发展

创作雕像的丹麦雕塑家高志活凌晨发表声明，对港大摧毁「国殇之柱」感到十分震惊，形容是一种耻辱和滥棹之举，显示香港已变成无法无天之地，无法保障人民、艺术及私有财产。他指出，三个多月前已致函港大表明愿意移走雕塑，但未能成功，批评港大的做法完全不合理及摧毁私人物品，敦促并港大处理好雕塑，否则会向港大索偿。

而《学苑》其后在社媒引述消息人士指，校方计划将国殇之柱存放于「安全地方」，并在「法律程序及情况」容许下，另行安排拥有人取回。

知悉港大校委会讨论的本科生代表黄靖轩回应《明报》查询时形容，校委会的

决定仓卒，不认同校方在这个风波期间作出如此决定，事件自然会令校方声誉受到一定程度的影响。

有两名来自中国大陆就读的港大学生知悉事件后，在场留守至凌晨，表示要见证这历史时刻，认为见证是有力量的，让他们参与和记着事件。他们认为，「国殇之柱」对港大和香港都有巨大象征意义，因为「国殇之柱」的存在表示「六四事件」确曾发生，且容许讨论，一旦被移除，代表大众不能再在香港轻易公开谈论六四，令香港的自由好像一下子没了。但他们相信，人民的历史记忆不会被磨灭。