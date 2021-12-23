「國殤之柱」漏夜被港大分割移走 香港言論自由試金石遭殃

國殤之柱(圖左)被港大漏夜拆走，右上為工人為拆除做準備，右下是懷疑屬凋塑基座及下半部被包好吊走。

被創作者高志活（Jens Galschiøt）形容為「香港言論自由試金石」、紀念北京89年六四鎮壓事件的「國殤之柱」，在存放香港大學校園24年之後，被港大校方漏夜分件拆走，暫存郊區一個農業研究中心。港大校委會稱，此舉是因為雕塑已經老化，以及有違法風險。但有不少學生表示不認同校方做法，認為這象徵香港自由被毀，容不下公開討論「六四事件」。

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港大拆走「國殤之柱」來得有點突然，因為港大校務委員會主席李國章在星期日投票時仍然表示，處理「國殤之柱」有困難，需先澄清擁有權誰屬，再重新尋求法律意見。耳猶在耳，校方今(23日)早在拆走雕塑後通報，校委會昨日議決，移走校園內的「國殤之柱」。校方即晚採取行動，傳媒昨晚查詢時仍不願響應。

雕塑是當年港大學生會投票通過永久放置於校園，但校方聲明表示，「大學從未批准任何個人或團體在校園放置該雕像，亦有權隨時採取適當行動處理」。校方續稱，極度關注雕像狀況欠佳所帶來的「潛在安全問題」，且繼續存放會為大學帶來刑事法律風險，故決定移走雕像。不過，聲明沒有交代刑事法律風險的具體內容。

港大拆走「國殤之柱」昨晚十時許首先經港大學生媒體《學苑》在社交媒體臉書上揭露，指雕像周圍已架設圍板和拉起白布，引來傳媒關注。網上片段可見，「國殤之柱」所在位置不斷傳出電鑽等工程聲音，十多名工人先拆走雕塑四周的小碎石，然後再分割雕塑。及至清晨4時左右，工人將一座以白布和透明膠布包裹的柱狀物搬出，估計是「國殤之柱」上半部。到了早上6時，相信是雕塑下半部連底座的物體亦開始被搬離校園，整個拆卸和搬離校園工程在7時完結，歷時約八小時。裝載雕塑的貨櫃車其後駛往位於新界錦田的港大嘉道理中心。

高志活：香港成無法無天之地 陸生：自由不再 考慮往他國發展

創作雕像的丹麥雕塑家高志活凌晨發表聲明，對港大摧毀「國殤之柱」感到十分震驚，形容是一種恥辱和濫棹之舉，顯示香港已變成無法無天之地，無法保障人民、藝術及私有財產。他指出，三個多月前已致函港大表明願意移走雕塑，但未能成功，批評港大的做法完全不合理及摧毀私人物品，敦促並港大處理好雕塑，否則會向港大索償。

而《學苑》其後在社媒引述消息人士指，校方計畫將國殤之柱存放於「安全地方」，並在「法律程序及情況」容許下，另行安排擁有人取回。

知悉港大校委會討論的本科生代表黃靖軒回應《明報》查詢時形容，校委會的

決定倉卒，不認同校方在這個風波期間作出如此決定，事件自然會令校方聲譽受到一定程度的影響。

有兩名來自中國大陸就讀的港大學生知悉事件後，在場留守至凌晨，表示要見證這歷史時刻，認為見證是有力量的，讓他們參與和記着事件。他們認為，「國殤之柱」對港大和香港都有巨大象徵意義，因為「國殤之柱」的存在表示「六四事件」確曾發生，且容許討論，一旦被移除，代表大眾不能再在香港輕易公開談論六四，令香港的自由好像一下子沒了。但他們相信，人民的歷史記憶不會被磨滅。