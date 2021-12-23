林郑月娥未获北京支持连任信息 民调显示其民望维持不合格的低水平

香港特首换届选举过往最迟在选举前一年的12月上旬已露端倪，但今次选举至今未有较肯定的「获祝福人选」，现任特首林郑月娥赴京述职后亦未见出现利好她争取连任的消息，相反，她虽不愿直接回认不会中途辞职参选，但直言：「我一直会担任第五任行政长官，至到明年6月30日」。

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在林郑月娥述职期间，香港民意研究所发表在本月中旬就特首民望进行的民调结果，在1017名受访者中，特首民望维持在低水平，其评分只有35.8分，当中有34%受访者给她打0分，在计算支持和反对比率后，林郑月娥的支持率是「负42%」。

特首换届选举一般在换届前一年的秋天已有明确竞逐人选，上届因为情况特殊，时任特首梁振英在换届前一年的12月9日才宣布不竞逐连任，政圈盛传获北京「祝福」的时任政务司长林郑月娥翌日表示，因情况有变，会重新考虑是否参选；她其后在2017年1月12日宣布辞任政务司司长一职去参选特首，同年3月获选为现任特首。故此，政圈一直关注林郑月娥的述职之行会否为其争取连任带来信息。

不过，中国国家主席习近平在昨(22日)午接见林郑月娥时显然没有带出有利她争取连任的信息。在会见开始时，习近平没有与迟到近一分钟的林郑月娥握手；会见中，习近平只是循例肯定林郑月娥和港府的工作。回顾往年述职，习近平在2019年底接见林郑月娥时表明，北京的中央坚决支持林郑月娥带领港府依法施政；今年1月视像述职时，官媒亦引述习近平赞扬林郑月娥「立场坚定、敢于担当」。

相反，同时上京述职的澳门特首贺一诚则获习近平大赞，指他带领澳门政府「积极进取，做了大量工作」，北京的「中央政府对此充分肯定」。习又说，澳门保持了稳定发展的好态势，「爱国者治澳」原则得到进一步落实。不过，习近平亦没有与贺一诚握手，未知是否与防疫有关。

另外，在容许传媒在场的会见开始时段，去年述职因疫情改在今年1月以视频进行的林郑月娥表示，非常高兴亲自来到北京，因为这是她任内最后一次述职，「更重要是让我亲自感谢您多年来对特区的关心关爱，对我本人的信任和支持。」

林郑月娥其后会见传媒，多次被问及连任一事。由于竞逐特首一职的官员须辞职参选，当被问及会否以特首身分主持特首选举工作时，林郑月娥表明，「我一直会担任第五任行政长官，至到明年6月30日，所以在这段时间内，所有在香港特别行政区发生的事、需要行政长官处理的事，都会由我本人去处理。」当被追问是否不会以参选人身分时，她只简单以「已经答了」作响应。她强调，此行纯为述职，没有做其他事情，「也没有想自己未来的事」。

建制派的中国港澳研究会副会长刘兆佳分析说，述职时，中央一般会肯定在任

特首，以免损害在任待首的管治威信；而习近平未有对林郑月娥的个人表现有溢美之辞，是要避免让人误会中央已决定下任特首谁属，反映中央不想在敏感时刻就敏感问题表态，以免引起猜测和误会，但港府工作获得肯定，自然包括领导港府的特首。同理，中央更不会就下任特首人选作出暗示，以免在此敏感时刻引起猜测。

他又说，中央对特首选举非常慎重，考虑的包括有利爱国阵营团结和香港稳定，加上现时国际社会形势严峻，尤其是美国，北京更不希望此时予人抹黑之机，借机扰乱和诋毁选举制度，故此一定会全面衡量后才表态，包括表态的时机。