尼加拉瓜没收台湾馆产移交中国 台外交部：强烈抗议

尼加拉瓜《新闻报》12月26日报导称，尼加拉瓜总统奥尔特加（Daniel Ortega）政府当天下令没收台湾捐赠给当地教会的外馆资产，并移交给中国。台湾外交部27日回应表示，“对于尼加拉瓜政府不法侵占馆产，不法移转给中华人民共和国，台湾无法接受并且表达强烈抗议。”

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尼加拉瓜外交部本月9日下午发表声明，宣布与台湾断绝外交关系。10日上午，中国同尼加拉瓜政府代表团在天津举行会谈，签署恢复外交关系的联合公报，相互承认并恢复大使级外交关系。报导称，台湾方面日前将位于尼加拉瓜首都马那瓜的外交馆处捐赠给天主教马纳瓜总教区，但不久后，奥尔特加便将其交给中方。马那瓜总教区副主教阿维莱斯（Carlos Aviles）向该报证实，台湾政府人员在离境前将原本的大使馆捐给该教区。

阿维莱斯介绍说，“（台方人员）他们向大主教区提出（捐赠），大主教区告诉他们，没有问题，但他们仍在处理转让的法律问题。”阿维莱斯表示，虽然该总教区尚未决定对台方留下的办公建筑作何用途，但他们对捐赠为当地人民服务的行为表示感谢。

尼加拉瓜政府检察总长办公室当天傍晚发表声明，内容指尼加拉瓜本月9日承认北京，称台湾是中国领土不可分割的一部分，意味原先登记的相关不动产、家具、设备等应转为中国所有，不容所谓交易、转让或捐赠。奥尔特加政府的检察总长办公室声明还警告称，“相关坚持非法主张的行为”，都会遭相应的法院与司法行动诉究。

据中央社报导，台湾外交部发言人欧江安周一表示，“中华民国台湾是主权独立的民主国家，与中华人民共和国互不隶属，按国际法相关规范及《维也纳外交关系公约》第45条，台湾与尼加拉瓜两国10日终止外交关系后，尼国政府有义务保护台湾的馆舍及使馆财产与档案，对于尼加拉瓜政府不法侵占馆产，不法移转给中华人民共和国，台湾无法接受并且表达强烈抗议。”

台湾外交部指出，“对于奥尔特加政府设下不符国际惯例的两周撤馆期限，且罔顾国际法规定，蛮横阻碍台湾象征性出售馆产供尼国天主教会使用，进而侵占馆产等重大违法行为，台湾政府予以强烈谴责。”台外交部呼吁，“国际社会共同谴责尼加拉瓜政府及中国政府的恶劣行径，并吁请各界协助尼国天主教教会向尼国政府争取其应有权利，将台湾前大使馆馆舍产权登记移转予尼国天主教会。”