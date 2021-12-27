港国安法 ：2021年88人被起诉 60人保释无期

《港区国安法》2020年 6 月 30 日起生效，2021年全面执行。香港立场新闻年终统计显示，在国安法框架下，132人被捕，香港律政司共起诉 了88 人，涵盖四大罪行，当中有议员、新闻工作者，亦不乏普通市民。

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88 名被告中，一半是 30 岁或以下，其中 7 人尚未成年，更有 3 人年仅 15 岁。未成年的 7 人全属“光城者”案，被指计划在香港不同地方放置炸弹，被控串谋颠覆国家政权或串谋恐怖活动罪。年纪最大的是今年72岁的黎智英和徐汉光。

报道称，翻开《国安法》，条例列明分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动及勾结外国或者境外势力危害国家安全，共四大罪行。法例实施一年半，港律政司作出的检控，已涵盖所有罪行，最多人被控的为“颠覆国家政权”，共有 61 人次，包括 47 人初选案、贤学思政案及光城者案等。国安处亦动用国安法实施细则，9 月初要求支联会交出资料，邹幸彤等 5 常委其后拒交资料，被控“没有遵从通知规定提供资料”。

据报道，年初，47 名参与初选的民主派人士被控颠覆国家政权，法庭进行四日三夜“马拉松式”保释聆讯，大部分被告还押近 10 个月，案件至今仍在提堂及申请保释的程序中轮迴。

下半年，矛头又指向《苹果日报》及支联会，两个机构先后停刊、解散，员工、常委遭起诉。

4 人被定罪 最长判囚 9 年

今年有 4 名国安法被告被定罪判囚，以 7.1举 “光复香港，时代革命” 旗电单车手唐英杰的案件最受瞩目，这是首宗国安法案件，在没有陪审团的情况下，唐英杰被判“煽动他人分裂国家罪”及“恐怖活动罪”罪成，共判囚 9 年。另一宗国安法案件“美队 2.0”马俊文案，法官最终判定马俊文“煽动他人分裂国家”罪成，且属“情节严重”，判囚 5 年 9 个月。20 岁的前学生动源召集人钟翰林承认分裂国家及洗黑钱两罪，被判监禁 3 年 7 个月，成为第三名被判囚的国安法被告。钟翰林说，“我认罪，我问心无愧。”

至于因去年六四集结案被判囚 9 个月的梁锦威承认“没有遵从通知规定提供资料”罪，被判囚 3 个月，当中两个月刑期与六四集结桉刑期分期执行，意味他加监两个月，总刑期为 11 个月。梁锦威也表示，“欲加之罪，何患无辞，我认罪。”

报道又称，被控国安法、正候聆讯的 84 名被告中，只有 24 人获准保释，其余 60 人未审先还押，超过一半人还押超过10个月。

据该报道，因悼念刺警案议案，被控“宣扬恐怖主义”等罪的 3 名港大生，同样获高院批准保释。除了上述条件，他们不得住在港大任何宿舍、不得参与港大任何学生会组织及担任任何行政职位。至于未成年的光城者成员，其保释条件更严苛，每周六须留在学校由老师看管、禁止转载或赞好时事帖文等。法官明言，此对家人及学校造成很大负担，变相令很多人失去自由。

有律师形容《港区国安法》是“艰难的一页“，看着当事人饱受还押之苦，不禁感到无力。但要做好分内工作。

不仅是被告家属，被捕者也提醒自己好好生活，尽管他每天都忧虑，或许会有再被捕、甚至被控的一日。