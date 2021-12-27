港國安法 ：2021年88人被起訴 60人保釋無期

《港區國安法》2020年 6 月 30 日起生效，2021年全面執行。香港立場新聞年終統計顯示，在國安法框架下，132人被捕，香港律政司共起訴 了88 人，涵蓋四大罪行，當中有議員、新聞工作者，亦不乏普通市民。

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88 名被告中，一半是 30 歲或以下，其中 7 人尚未成年，更有 3 人年僅 15 歲。未成年的 7 人全屬“光城者”案，被指計畫在香港不同地方放置炸彈，被控串謀顛覆國家政權或串謀恐怖活動罪。年紀最大的是今年72歲的黎智英和徐漢光。

報道稱，翻開《國安法》，條例列明分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結外國或者境外勢力危害國家安全，共四大罪行。法例實施一年半，港律政司作出的檢控，已涵蓋所有罪行，最多人被控的為“顛覆國家政權”，共有 61 人次，包括 47 人初選案、賢學思政案及光城者案等。國安處亦動用國安法實施細則，9 月初要求支聯會交出資料，鄒幸彤等 5 常委其後拒交資料，被控“沒有遵從通知規定提供資料”。

據報道，年初，47 名參與初選的民主派人士被控顛覆國家政權，法庭進行四日三夜“馬拉松式”保釋聆訊，大部分被告還押近 10 個月，案件至今仍在提堂及申請保釋的程序中輪迴。

下半年，矛頭又指向《蘋果日報》及支聯會，兩個機構先後停刊、解散，員工、常委遭起訴。

4 人被定罪 最長判囚 9 年

今年有 4 名國安法被告被定罪判囚，以 7.1舉 “光復香港，時代革命” 旗電單車手唐英傑的案件最受矚目，這是首宗國安法案件，在沒有陪審團的情況下，唐英傑被判“煽動他人分裂國家罪”及“恐怖活動罪”罪成，共判囚 9 年。另一宗國安法案件“美隊 2.0”馬俊文案，法官最終判定馬俊文“煽動他人分裂國家”罪成，且屬“情節嚴重”，判囚 5 年 9 個月。20 歲的前學生動源召集人鍾翰林承認分裂國家及洗黑錢兩罪，被判監禁 3 年 7 個月，成為第三名被判囚的國安法被告。鍾翰林說，“我認罪，我問心無愧。”

至於因去年六四集結案被判囚 9 個月的梁錦威承認“沒有遵從通知規定提供資料”罪，被判囚 3 個月，當中兩個月刑期與六四集結桉刑期分期執行，意味他加監兩個月，總刑期為 11 個月。梁錦威也表示，“欲加之罪，何患無辭，我認罪。”

報道又稱，被控國安法、正候聆訊的 84 名被告中，只有 24 人獲準保釋，其餘 60 人未審先還押，超過一半人還押超過10個月。

據該報道，因悼念刺警案議案，被控“宣揚恐怖主義”等罪的 3 名港大生，同樣獲高院批準保釋。除了上述條件，他們不得住在港大任何宿舍、不得參與港大任何學生會組織及擔任任何行政職位。至於未成年的光城者成員，其保釋條件更嚴苛，每周六須留在學校由老師看管、禁止轉載或贊好時事帖文等。法官明言，此對家人及學校造成很大負擔，變相令很多人失去自由。

有律師形容《港區國安法》是“艱難的一頁“，看着當事人飽受還押之苦，不禁感到無力。但要做好分內工作。

不僅是被告家屬，被捕者也提醒自己好好生活，儘管他每天都憂慮，或許會有再被捕、甚至被控的一日。