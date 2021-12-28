黎智英及6名前《苹果日报》高层被加控“串谋发布煽动刊物罪”

香港壹传媒集团创办人黎智英、壹传媒前行政总裁张剑虹、前《苹果日报》副社长陈沛敏、总编辑罗伟光、执行总编辑林文宗等7人连同集团旗下3间公司，被控“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，违反《港区国安法》。案件12月28日于西九龙裁判法院作提讯日，控方申请替涉案7名被告及3公司加控“串谋发布煽动刊物罪”，案件押后至明年2月24日再提讯，被告期间不准保释，另外3间公司的案件，押后至明年2月10日再讯。

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香港《苹果日报》已于今年6月24日被停刊；壹传媒有限公司在今年12月15日被法庭颁令清盘。据了解，案件7名被告分别是黎智英、前《苹果日报》社长张剑虹、前总编辑罗伟光、前主笔杨清奇、前副社长陈沛敏、英文版前执行总编辑冯伟光及前执行总编辑林文宗。3间公司分别是《苹果日报》有限公司、《苹果日报》印刷有限公司及苹果互联网有限公司，并无代表到场。

控方提出的新增控罪指，2019年4月1日至2021年6月24日期间(包括首尾两日) 在香港，黎智英等7人和《苹果日报》3家公司及其他人一同串谋刊印、发布、出售、要约出售、分发、展示及/或复制煽动刊物。

控方亦修订其中一条控罪，指7名被告在2020年7月1日至2021年6月24日期间，与3间公司及其他人，一同串谋，请求外国或境外机构、组织、人员，对香港特区或中华人民共和国实施制裁、封锁或其他敌对行动，即于控罪中增添其余各被告的名字。