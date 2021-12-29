卢文端指北京认定香港投票率低是外部势力干预 钟剑华抨为煽风「攞彩」

中国国家主席习近平日前接见述职的香港特首林郑月娥时，肯定低投票率的立法会选举是「一套好制度」。(央视报道截图)

被京官形容为对香港「一国两制」投信心票的新立法会选举，结果投票率创三十年历史新低的30.2%之后，中国侨联副主席卢文端指北京政府认定这是外部势力干扰破坏之故。但有落败的「非建制派」候选人和社会学者钟剑华指出，在外地的港人呼吁抵制选举不足以成为低投票率的主因，港人不满新选举制度已非常清晰，毋须煽惑，卢文端只是在煽风「攞彩」(谋取利益彩数之意)，钟更忧虑，港府官员会为了应付左派人士之言而采取行动。

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中国国家主席习近平日前接见述职的香港特首林郑月娥时，肯定低投票率的立法会选举是「一套好制度」，曾是三届中国政协委员的卢文端今(29日)天在《明报》以《习近平为何高度肯定新选举制度？》为题撰文，指香港回归后的选举制度很大程度沿用港英年代「以直接选举为架构核心、以『民主拒共』为暗藏目的」之选制和理念，跌入了英国埋下的选举陷阱，新的选举制度必须有重大变革。港人确立「爱国者治港」等原则和判断民主优劣成败的标准「不是直选成分的增减，而是能否实现良政善治、增进港人福祉」之后，港人对新选制的参与便会提升。

他接着说，据他了解，北京的中央政府已经认定，今次立法会选举投票率偏低的主因是外部势力的干扰破坏，指新选制将「反中乱港」排拒在外，外国势力不可能像过去般操控其代理人藉香港遏制中国，「于是极力煽动『抵制』选举，并纠集盟友抹黑诋毁新选制和立法会选举。」

对于参与地区直选的「非建制派」全数落败，卢文端表示失望，但却是「对反对派支持者失望，是这些选民不给他们(非建制派)机会。」非建制派候选人失利是「非战之罪」。

曾不时就选举进行民意调查的香港民意研究所副行政总裁钟剑华向本台指出，卢文端的外部干预论是借题发挥，不少港人对新选制的态度已非常清晰，不去投票根本毋须煽惑。而卢的文章只是亲中或左派人士「越左越好，层层交心」的例子之一，企图煽风「攞彩」。他忧虑，有港府部门会为了满足左派言论而采取行动，一如早前建制派有人批评民调公布无意投票比率后，廉政公署的说法便有所不同一样。

另外，于九龙西和港岛东落选的两名非建制派候选人冯检基和潘焯鸿接受《明报》访问时均表示，难以判断选举是否受外部势力干扰，因为选民不投票的原因很多，包括港府解释不清等，虽然有身处外国的港人呼吁抵制选举，但是否足以影响低投票率，尚成疑问。

身兼中国政协副主席的国务院港澳事务办公室主任夏宝龙本月6日透过视像呼吁港人在19日的立法会选举中投票，指港人投的不仅是个人选票，「更是对一国两制的坚定信心、对国家富强昌盛的美好希望、对香港繁荣稳定的共同心愿」。不过，选举的地区直选投票率只有30.2%，是自1991年香港有立法会直选以来最低。