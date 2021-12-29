回归后首有传媒涉煽动罪被迫关闭 左报「67暴动」遭遇雷同被北京指为箝制自由 港警拒评

香港独立网媒《立场新闻》七名以时任董事为主的高层，遭警方国安处以涉嫌触犯串谋发布煽动刊物被捕，6100万港元(折合约694万欧元)的资产被冻结，是香港回归被首次有传媒以涉嫌触犯煽动意图罪行而被拘捕。成立七年的《立场》随即宣布停止运作和遣散员工。当被问及中国政府的白皮书指责港英当局在1967年暴动期间以相同罪行惩处四家报章是箝制言论自由，与港府现今的手法有何差异时，警方拒绝比较。

广告 继续浏览后续

根据中国国务院新闻办公室日前发表的《“一国两制”下香港的民主发展》白皮书，北京政府指责港英年代(即1997年香港回归前的英治时代)的政府「实行高压政策，严密管控新闻出版，钳(应为箝)制言论自由。」接着举了传统左报《大公报》于1952年因转载《人民日报》「关于港英当局暴行的短评」而被裁定转载煽动性文字罪，「受到罚款停刊的严厉处罚」；另又举例1967年暴动期间，有三家报纸因刊登呼吁港人「反抗镇压」的文章，被港英当局以刊发欺诈性、煽动性文章为由封禁6个月，报社所有者和印刷商被判入狱三年。

在今(29日)午的警方记者会上，当被问及中国政府指上述行动是箝制言论自由，与警方现时对《立场》的做法有合分别时，国安处高级警司李桂华表示，他没有看过白皮书，亦不想谈历史。

警方眼中的煽动内容

李桂华倒是列举了《立场》的「罪证」，指该网媒由去年7月至今年11月期间，「不断刊登」煽动性文字以达到使他人憎恨或藐视港府、憎恨司法、香港居民之间的不满，以及煽惑他人使用暴力或不遵守合法命令等目的。例子包括在反修例运动后一段长时间仍然「形容抗争者被失踪、被侵犯，这全是毫无根据的恶意指控」；另外，在写一些不如预期的审讯时，又指是「中共赤裸地滥用权力用法庭来展示他只手遮天的威能，令人对司法憎恨」；在2019年11月的中文大学二号桥冲突时，指警方「开枪扫射」，但庭审根本没有相关描述。

他又说，《立场》的文章更有煽动他人分裂国家或颠覆国家政权的「用处」，并指这通常由主张国际线的「逃犯」以博客身分提供，又或以独家专访的形式刊发，例如有博客文章标榜自己写了多份制裁名单，又有人说「当有两个国家才可能有两种制度」的说话，便是搞独立，亦即分裂国家。他认为，这是有「强烈证据」显示该网媒与走国际线「逃犯」或人士利用其平台去煽动其他人憎恨中国和香港政府，是严重危害国家安全。

不过，警方拒绝交代上述被指有问题的文章有多少篇，当中新闻报道、博客文章、评论各占多少篇。李桂华更多是质疑《立场》的资金，包括该网媒6月时已呼吁支持者停止捐款，但仍有6100万元资产，形容这款额是警方执行国安法以来冻结数额最高的；另又质疑该网媒为何要在英国设立分社，又会从香港汇款往英国。但当被问及该分社有多少员工时，李却表示未掌握。

另外，在李桂华举行记者会开始时，《立场》在网上宣布，因应警方行动，实时停止运作，不再更新网站和社媒，并将于日内移除。当被问及会否为警方成功令《立场》一如《苹果日报》般被搜检和冻结资产后关闭而感到高兴时，李国华没有表态，只是说，发现与国安法有关罪行，便是成功。

《立场新闻》今早有七人被捕，包括董事兼前总编辑钟沛权、前董事方敏生、何韵诗、吴霭仪和周达智、前署任总编辑林绍桐，以及获转载文章的前《苹果日报》副社长陈沛敏。陈沛敏是钟沛权妻子，现正因被指触犯国安法的勾结外国势力罪还柙惩教所。

《立场新闻》前身是主场新闻，于2014年12月成立，声言编采独立，致力守护民主自由与公义等香港核心价值。在钟沛权被捕后，尚有一名董事蔡东豪身在海外，据闻警方有意通缉他。