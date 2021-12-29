回歸後首有傳媒涉煽動罪被迫關閉 左報「67暴動」遭遇雷同被北京指為箝制自由 港警拒評

香港獨立網媒《立場新聞》七名以時任董事為主的高層，遭警方國安處以涉嫌觸犯串謀發布煽動刊物被捕，6100萬港元(摺合約694萬歐元)的資產被凍結，是香港回歸被首次有傳媒以涉嫌觸犯煽動意圖罪行而被拘捕。成立七年的《立場》隨即宣布停止運作和遣散員工。當被問及中國政府的白皮書指責港英當局在1967年暴動期間以相同罪行懲處四家報章是箝制言論自由，與港府現今的手法有何差異時，警方拒絕比較。

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根據中國國務院新聞辦公室日前發表的《“一國兩制”下香港的民主發展》白皮書，北京政府指責港英年代(即1997年香港回歸前的英治時代)的政府「實行高壓政策，嚴密管控新聞出版，鉗(應為箝)制言論自由。」接着舉了傳統左報《大公報》於1952年因轉載《人民日報》「關於港英當局暴行的短評」而被裁定轉載煽動性文字罪，「受到罰款停刊的嚴厲處罰」；另又舉例1967年暴動期間，有三家報紙因刊登呼籲港人「反抗鎮壓」的文章，被港英當局以刊發欺詐性、煽動性文章為由封禁6個月，報社所有者和印刷商被判入獄三年。

在今(29日)午的警方記者會上，當被問及中國政府指上述行動是箝制言論自由，與警方現時對《立場》的做法有合分別時，國安處高級警司李桂華表示，他沒有看過白皮書，亦不想談歷史。

警方眼中的煽動內容

李桂華倒是列舉了《立場》的「罪證」，指該網媒由去年7月至今年11月期間，「不斷刊登」煽動性文字以達到使他人憎恨或藐視港府、憎恨司法、香港居民之間的不滿，以及煽惑他人使用暴力或不遵守合法命令等目的。例子包括在反修例運動後一段長時間仍然「形容抗爭者被失蹤、被侵犯，這全是毫無根據的惡意指控」；另外，在寫一些不如預期的審訊時，又指是「中共赤裸地濫用權力用法庭來展示他隻手遮天的威能，令人對司法憎恨」；在2019年11月的中文大學二號橋衝突時，指警方「開槍掃射」，但庭審根本沒有相關描述。

他又說，《立場》的文章更有煽動他人分裂國家或顛覆國家政權的「用處」，並指這通常由主張國際線的「逃犯」以博客身分提供，又或以獨家專訪的形式刊發，例如有博客文章標榜自己寫了多份制裁名單，又有人說「當有兩個國家才可能有兩種制度」的說話，便是搞獨立，亦即分裂國家。他認為，這是有「強烈證據」顯示該網媒與走國際線「逃犯」或人士利用其平台去煽動其他人憎恨中國和香港政府，是嚴重危害國家安全。

不過，警方拒絕交代上述被指有問題的文章有多少篇，當中新聞報道、博客文章、評論各佔多少篇。李桂華更多是質疑《立場》的資金，包括該網媒6月時已呼籲支持者停止捐款，但仍有6100萬元資產，形容這款額是警方執行國安法以來凍結數額最高的；另又質疑該網媒為何要在英國設立分社，又會從香港彙款往英國。但當被問及該分社有多少員工時，李卻表示未掌握。

另外，在李桂華舉行記者會開始時，《立場》在網上宣布，因應警方行動，實時停止運作，不再更新網站和社媒，並將於日內移除。當被問及會否為警方成功令《立場》一如《蘋果日報》般被搜檢和凍結資產後關閉而感到高興時，李國華沒有表態，只是說，發現與國安法有關罪行，便是成功。

《立場新聞》今早有七人被捕，包括董事兼前總編輯鍾沛權、前董事方敏生、何韻詩、吳靄儀和周達智、前署任總編輯林紹桐，以及獲轉載文章的前《蘋果日報》副社長陳沛敏。陳沛敏是鍾沛權妻子，現正因被指觸犯國安法的勾結外國勢力罪還柙懲教所。

《立場新聞》前身是主場新聞，於2014年12月成立，聲言編採獨立，致力守護民主自由與公義等香港核心價值。在鍾沛權被捕後，尚有一名董事蔡東豪身在海外，據聞警方有意通緝他。