文字狱兴：港国安再拘7人涉《立场》发煽动刊物 200警搜网媒 记协深表关注

29.12 警方再拘捕传媒人，图上左起：吴霭仪、何韵诗、方敏生、锺沛权及周达智，小圈为正被警方押走的林绍桐。

继香港《苹果日报》有高层被警方以《港区国安法》拘控后倒闭之后，警方国安处今(29日)晨再次针对传媒，拘捕包括著名歌手何韵诗在内的独立网媒《立场新闻》六名现任或前任董事以及署理总编辑林绍桐，指他们涉嫌触犯串谋发布煽动刊物罪；警方其后更动用二百名警员搜查该网媒办公室，带走数十箱包括新闻材料的证物。香港记者协会对警方在一年内多次拘捕传媒高层及搜查新闻机构办公室表示深切关注，促请港府依法保障新闻自由。

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据了解，警方其后在大榄女惩教所以同一罪名拘捕还柙的前《苹果日报》副社长陈沛敏，因为《立场》转载其煽动性文章，令《立场》一案的被捕人数增至七人。陈沛敏早前已被控涉嫌违反国安法而被还押，昨天已因《苹果》案而与黎智英等同案被告一起被加控涉嫌串谋发布煽动刊物罪。 最先被捕的六名人士中，五人为《立场》母公司前董事，分别是社会服务联会前行政总裁方敏生、大律师兼前立法会议员吴霭仪(73岁)、著名歌手何韵诗、前《立场》总编辑钟沛权及前《立场》科学版总编辑周达智；另一名被捕者是现年34岁的《立场》署任总编辑林绍桐，据了解，他已即时辞任现职。

警方表示，今早亦执行由法院根据国安法第43条实施细则附表1发出的法庭手令，搜查观塘区一间网媒公司办公室，包括授权警方搜查及检取新闻材料。根据法例，附表1是指警方认为涉及属于或包含(或相当可能属于或包含)危害国家安全罪行的证据的任何物件，可申请搜证。

另外，警方今晨亦有到身兼记协主席的《立场》副采访主任陈朗昇的家中，称已获取法庭手令，以串谋发布煽动刊物罪进行搜证，其间以可能触犯阻差办公罪而令陈停止直播其搜查行动。陈朗昇中午前在旧居表示，警方检走他的计算机、平板计算机、手提电话、记者证和存折等物品，他并无被捕或被告知要协助调查，但担心被捕各人的情况。他认为，今早的搜检行动与记协工作无关。

《立场新闻》今年6月宣布，将今年5月及之前刊出的文章全部下架，并暂停接受赞助，母公司大部分董事，包括吴霭仪、何韵诗、方敏生等辞任，在港的董事只余时任总编辑钟沛权，他其后于上月辞任总编辑一职。钟沛权是被警方以国安法拘控还柙的前《苹果日报》副社长陈沛敏的丈夫，每日均到惩教所探望妻子。