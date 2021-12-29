盧文端指北京認定香港投票率低是外部勢力干預 鍾劍華抨為煽風「攞彩」

中國國家主席習近平日前接見述職的香港特首林鄭月娥時，肯定低投票率的立法會選舉是「一套好制度」。(央視報道截圖)

被京官形容為對香港「一國兩制」投信心票的新立法會選舉，結果投票率創三十年歷史新低的30.2%之後，中國僑聯副主席盧文端指北京政府認定這是外部勢力干擾破壞之故。但有落敗的「非建制派」候選人和社會學者鍾劍華指出，在外地的港人呼籲抵制選舉不足以成為低投票率的主因，港人不滿新選舉制度已非常清晰，毋須煽惑，盧文端只是在煽風「攞彩」(謀取利益彩數之意)，鍾更憂慮，港府官員會為了應付左派人士之言而採取行動。

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中國國家主席習近平日前接見述職的香港特首林鄭月娥時，肯定低投票率的立法會選舉是「一套好制度」，曾是三屆中國政協委員的盧文端今(29日)天在《明報》以《習近平為何高度肯定新選舉制度？》為題撰文，指香港回歸後的選舉制度很大程度沿用港英年代「以直接選舉為架構核心、以『民主拒共』為暗藏目的」之選制和理念，跌入了英國埋下的選舉陷阱，新的選舉制度必須有重大變革。港人確立「愛國者治港」等原則和判斷民主優劣成敗的標準「不是直選成分的增減，而是能否實現良政善治、增進港人福祉」之後，港人對新選制的參與便會提升。

他接著說，據他了解，北京的中央政府已經認定，今次立法會選舉投票率偏低的主因是外部勢力的干擾破壞，指新選制將「反中亂港」排拒在外，外國勢力不可能像過去般操控其代理人藉香港遏制中國，「於是極力煽動『抵制』選舉，並糾集盟友抹黑詆毀新選制和立法會選舉。」

對於參與地區直選的「非建制派」全數落敗，盧文端表示失望，但卻是「對反對派支持者失望，是這些選民不給他們(非建制派)機會。」非建制派候選人失利是「非戰之罪」。

曾不時就選舉進行民意調查的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華向本台指出，盧文端的外部干預論是借題發揮，不少港人對新選制的態度已非常清晰，不去投票根本毋須煽惑。而盧的文章只是親中或左派人士「越左越好，層層交心」的例子之一，企圖煽風「攞彩」。他憂慮，有港府部門會為了滿足左派言論而採取行動，一如早前建制派有人批評民調公布無意投票比率後，廉政公署的說法便有所不同一樣。

另外，於九龍西和港島東落選的兩名非建制派候選人馮檢基和潘焯鴻接受《明報》訪問時均表示，難以判斷選舉是否受外部勢力干擾，因為選民不投票的原因很多，包括港府解釋不清等，雖然有身處外國的港人呼籲抵制選舉，但是否足以影響低投票率，尚成疑問。

身兼中國政協副主席的國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍本月6日透過視像呼籲港人在19日的立法會選舉中投票，指港人投的不僅是個人選票，「更是對一國兩制的堅定信心、對國家富強昌盛的美好希望、對香港繁榮穩定的共同心願」。不過，選舉的地區直選投票率只有30.2%，是自1991年香港有立法會直選以來最低。