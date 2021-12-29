《立场新闻》公告：即时停止运作 已遣散所有员工

香港网络媒体《立场新闻》12月29日通过社交媒体脸书表示，“警方今早（29 日）拘捕本公司多名高层及前高层人员、带走多人协助调查，并在立场新闻办公室检走多部电脑及部分文件，立场新闻已为涉事人员提供协助。因应情况，立场新闻即时停止运作，包括网站及所有社交媒体立即停止更新，并将于日内移除。署任总编辑林绍桐已请辞，立场新闻所有员工已即时遣散。”

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公告称，“立场新闻前身为主场新闻，于2014年12月成立、以不牟利原则营运，立足香港主场，《立场》编采方针独立自主，致力守护民主、人权、自由、法治与公义等香港核心价值，至2021年12月29日停运。感谢读者一直支持。”

据香港电台报导，港警国安处针对网媒《立场新闻》及其他人串谋发布多篇带煽动性文章，拘捕7人，涉嫌违反《刑事罪行条例》第9及10条串谋发布煽动刊物罪，同时冻结公司6100万港元资产。国安处高级警司李桂华在记者会表示，被捕7人包括《立场新闻》的时任编辑及时任董事，有关机构涉嫌在《国安法》实施后，不断刊登多篇带煽动文章。消息指，警方通缉《立场新闻》创办人蔡东豪。

报导称，港府政务司司长李家超随后在回应《立场新闻》案件时强调，“特区政府会严厉打击假借新闻工作犯法，危害国家安全的人；而真正的新闻工作者，应该齐声反对这些污染新闻自由的害群之马。”

“无国界记者”组织东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）通过声明表示，“在壹传媒集团与《苹果日报》被迫解散的六个月后，香港行政长官林郑月娥再次透过相似手法铲除《立场新闻》，展现她意图消灭香港新闻自由的决心。”

艾玮昂呼吁，“释放所有记者，并敦促民主国家根据自己的价值观和义务采取行动，在中国的信息控制模式造成另一个受害者之前，捍卫香港仅存的新闻自由。”

据路透社报导，“保护记者委员会”亚洲项目协调员巴特勒（Steven Butler）表示，“逮捕六名与《立场新闻》有关的人相当于公开攻击香港已经破损的新闻自由。”

欧盟外交与安全政策首席发言人斯塔诺(Peter Stano) 通过推特表示，“袭击《立场新闻》和逮捕7人的事件标志着香港的新闻自由进一步恶化。尊重人权和基本自由是《基本法》和‘一国两制’原则的核心。#媒体自由是这些权利和自由的关键。”