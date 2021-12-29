《立場新聞》公告：即時停止運作 已遣散所有員工

香港網絡媒體《立場新聞》12月29日通過社交媒體臉書表示，“警方今早（29 日）拘捕本公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，立場新聞已為涉事人員提供協助。因應情況，立場新聞即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。”

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公告稱，“立場新聞前身為主場新聞，於2014年12月成立、以不牟利原則營運，立足香港主場，《立場》編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，至2021年12月29日停運。感謝讀者一直支持。”

據香港電台報導，港警國安處針對網媒《立場新聞》及其他人串謀發布多篇帶煽動性文章，拘捕7人，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪，同時凍結公司6100萬港元資產。國安處高級警司李桂華在記者會表示，被捕7人包括《立場新聞》的時任編輯及時任董事，有關機構涉嫌在《國安法》實施後，不斷刊登多篇帶煽動文章。消息指，警方通緝《立場新聞》創辦人蔡東豪。

報導稱，港府政務司司長李家超隨後在回應《立場新聞》案件時強調，“特區政府會嚴厲打擊假借新聞工作犯法，危害國家安全的人；而真正的新聞工作者，應該齊聲反對這些污染新聞自由的害群之馬。”

“無國界記者”組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）通過聲明表示，“在壹傳媒集團與《蘋果日報》被迫解散的六個月後，香港行政長官林鄭月娥再次透過相似手法剷除《立場新聞》，展現她意圖消滅香港新聞自由的決心。”

艾瑋昂呼籲，“釋放所有記者，並敦促民主國家根據自己的價值觀和義務採取行動，在中國的信息控制模式造成另一個受害者之前，捍衛香港僅存的新聞自由。”

據路透社報導，“保護記者委員會”亞洲項目協調員巴特勒（Steven Butler）表示，“逮捕六名與《立場新聞》有關的人相當於公開攻擊香港已經破損的新聞自由。”

歐盟外交與安全政策首席發言人斯塔諾(Peter Stano) 通過推特表示，“襲擊《立場新聞》和逮捕7人的事件標誌着香港的新聞自由進一步惡化。尊重人權和基本自由是《基本法》和‘一國兩制’原則的核心。#媒體自由是這些權利和自由的關鍵。”