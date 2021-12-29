香港"立场新闻"案：创办人蔡东豪遭通缉 被指煽动文章是哪些？

香港立场新闻12月29日遭到警方大举搜查拘捕后，已宣布停止运作。中央社综合报导：立场新闻被指“煽动”违反国安法的文章至少有20篇，多名涉案人士已因此被通缉，其中包括创办人兼董事蔡东豪。

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报导引述消息称，多名涉案人士正被警方通缉，当中包括立场新闻创办人兼董事蔡东豪。警方掌握的资料显示，蔡东豪于2014年9月“占中”运动后，绝少出席政治活动，过去一直保持低调，甚少出席反政府示威活动或高调声援反送中运动示威者。有消息指蔡东豪可能已经离境，外传目前身在澳洲。

据星岛日报、香港01等港媒报导，港警国安处高级警司李桂华29日中午在记者会提到，立场新闻涉嫌在2020年7月至今年11月期间，不断刊登多篇带煽动性文章最少有20篇，其中包括2021年2月刊登现身处德国、前“键盘战线”发言人邝颂晴专访，有关她要求德国政府因香港国安法立法而制裁中国。

被指“煽动文章”还有：2021年5月转载“欧洲再出发大联盟”题为“从北爱尔兰抗争经验看香港抗争运动的未来”，文中煽动其他人参照爱尔兰共和军的武力抗争模式在香港进行抗争活动。当时立场新闻转载后，被左派媒体指控“煽恐、煽暴”，并遭民众举报。

香港立场新闻今年6月刊登一篇题为“生为维吾尔人就是罪”，专访一名自称是维吾尔人，批评新疆再教育营的情况，指中国大陆没人权可言；以及转载媒体人区家麟题为“苹果创刊号社论：我们属于香港”的文章，抨击香港司法已遭严重破坏，声称香港国安法已取代香港所有法律，严重破坏香港的人权和法治等。

据知，其中5篇文章已被要求在短时间内下架。

此外，多名流亡外国的泛民主派政治人物包括罗冠聪、许智峯、梁颂恆、张崑阳等，多次在立场新闻撰文，呼吁国际制裁香港的文章也涉及煽动性，这些文章分别刊登于去年8月、11月、12月以及今年4月。