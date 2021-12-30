中美间相互宣布制裁 是各炒制裁冷饭还是将制裁内容的细化？

美国12月20日宣布将5名中国驻港官员列入制裁名单后，中国外交部发言人赵立坚12月30日宣布，中方决定采取对等反制，根据中国的“反外国制裁法”，对美国前商务部长罗斯等5名美方人员实施制裁。不过这一轮的中美间相互宣布制裁，是在重复以前宣布过的制裁。

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中央社报道：中国外交部12月30日下午举行例行记者会，针对美国国务院20日依据“香港自治法”对5名香港中联办副主任实施制裁，赵立坚答媒体提问时作以上宣布。

他说，今年7月，美方通过发布所谓香港商业警告已经宣布对包括上述5名中联办副主任在内的7名中方官员进行制裁。中方根据“反外国制裁法”对美方有关人员进行了对等反制。美方这次重复宣布是翻旧帐、炒冷饭，无非是借炒作涉港问题，为遏制中国的政治图谋服务。这彻底暴露了美方关心香港人权是假，破坏香港繁荣稳定是真。

赵立坚说，针对美方错误行径，中方决定採取对等反制。根据“反外国制裁法”，对美国前商务部长罗斯（Wilbur Ross）、美国会美中经济暨安全检讨委员会（USCC）主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、美国国会与行政当局中国委员会（CECC）前办公室主任史提佛斯（Jonathan Stivers）、美国民主党国际事务协会（NED）金度允、美国国际共和研究所（IRI）在港授权代表亚当．金（Adam King）等5名美方人员实施制裁。

他说，制裁的措施包括禁止上述人员入境，包括香港、澳门，冻结其在中国财产，禁止中国公民及机构与其交易。而此前中方针对美国其他涉港“错误行径”将作出的反制决定，包括制裁物件和措施依然有效。

赵立坚说，制裁的措施包括禁止上述人员入境，包括香港、澳门，冻结其在中国财产，禁止中国公民及机构与其交易。而此前中方针对美国其他涉港“错误行径”将作出的反制决定，包括制裁物件和措施依然有效。

赵立坚表示，中方再次敦促美方撤销对中方人员所谓制裁，停止插手香港事务，干涉中国内政。中方将继续依法採取一切必要措施，捍卫国家利益和尊严。

公开资料显示，这5名美方人员在7月23日已被中国列入制裁名单。

至于美方的所谓“炒制裁冷饭”行动，可能是对制裁决定内容的细化过程。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）20日根据美国的“香港自治法”向国会提交年度的“香港自治报告”，把5名中国官员列入制裁名单，指他们破坏“中英联合声明”北京对香港的承诺，除了冻结资产外，也实施签证限制。

这5人都是香港中联办副主任，分别为陈冬、何靖、卢新宁、谭铁牛、尹宗华。这5人与另外2名被免职的中联办副主任杨建平及仇鸿，7月已遭美国财政部制裁，包括冻结他们在美国境内的资产，禁止一般美国民众与他们往来。