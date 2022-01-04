支聯會鄒幸彤呼籲悼念六四裁定煽惑罪成 為「六四」共服刑22個月

前香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)副主席鄒幸彤去年在網上發表文章，稱會堅持點燃悼念燭光，被指宣傳及呼籲市民參加未經批準的「六四集會」，法庭今早裁定她煽惑他人參與未經批准集結罪成，判監15個月，扣除部分刑期同期執行後，連她上月被裁定參與2020年的六四非法集會的刑期，她須為兩年「六四集會」服刑共22個月。

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值得一提的是，主審裁判官陳慧敏判刑時，錯誤地指鄒幸彤犯案時是在保釋期間，故此需要加監三個月；鄒幸彤實時糾正，指同涉六四事件的另一案件只是一宗傳票案，不涉及保釋；法官語氣略帶不耐煩地向控方查證，及後控方同意改為「等候案件審訊前犯案」。陳官據此裁定，鄒是在候審時犯案，技術上與保釋期間犯案一樣，宣布維持原判。

根據案情，警方去年拒絕向當時的支聯會發出悼念六四燭光晚會的「不反對通知書」，意味在維園舉行了31年的六四燭光晚會將被禁止。前支聯會副主席鄒幸彤其後於去年5月29日和6月4日先後在推特和《明報》發表文章，在兩篇合共二千多字的文章里，強調要堅守陣地和點燃燭光，被控涉嫌煽惑身分不詳人士參與未經批准集結。鄒幸彤否認控罪，審訊上月完結。

西九龍裁判法院裁判官陳慧敏今（4日）早裁定，鄒幸彤罪名成立，指被告明知故犯，文章明顯有鼓勵、說服、提議、施壓其他人參與一場明知而未經批準的非法集會的意圖，但被告在辯解時卻推卸責任，企圖逃避刑責。陳官認為，被告必然另有圖謀，行動是經過計算及策畫。

鄒庭上為難屬發聲市民鼓掌被庭警帶走

在求情階段時，鄒幸彤基本上是在談六四，她指出，在不足半年時間內，悼念六四已由紅線變成危險，正好應驗她的文章內容，而法庭宣判她的兩篇文章有罪，是參與洗擦歷史，是對悼念六四釘上另一口「棺材釘」。當她嘗試念出兩名六四死難者家屬的控訴時，陳官加以阻止，指法庭不容宣示政見，但鄒表明，她不用「求情」，反而六四難屬的聲音更需要被紀錄，「他們比我的求情更重要……令人家破人亡的劊子手、話六四系騙局的社會賢達、以法律之名包庇兇手及不尊重死者的人，才需要求情」。旁聽席隨即響起熱烈掌聲，法官其後要求庭警紀錄拍掌人士，有人自動起立讓庭警紀錄個人資料，最終有十多人被帶走。據了解，有四人被紀錄了身份證數據。

裁判官陳慧敏判刑時指出，鄒幸彤自以為是，漠視法紀，亦沒有求情，只是宣示其六四政見，於是以12個月為量刑起點，但因保釋期間犯案而把量刑上調三個月，最後判刑15個月，其中10個月跟鄒幸彤因2020年六四集會案的一年刑期分期執行。

鄒幸彤早前自辯時曾表示，三十多年來，每個在維園燃點燭光的香港人「既普通又善良」，讓她學會擇善固執，「如果法庭要用煽惑、被煽惑的字眼，不如說是香港人煽惑我按良知行事，如果我因此受刑，亦無怨無悔」。

除上述兩案已判刑外，現年36歲、任職大律師的鄒幸彤尚有數案在身，包括與前支聯會一同被控《港區國安法》中的煽動顛覆國家政權罪、拒按國安警要求提交資料等，前者的最高刑期可達十年。