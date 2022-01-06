防疫情爆发 香港明起大幅遏制市面人流 英美8国8日起禁飞

武汉肺炎变种病毒Omicron在香港社区蔓延，为防疫情爆发，港府决定今日午夜过后实施强力遏制市面人流措施，包括食肆晚上6时后禁堂食、酒吧、健身中心及美容院等15类场所须关闭，并取消香港单车节等大型活动；不过，公务员和学生可如常上班上学。防止外来输入方面，由周六（8日）起，英美加等八个国家的民用航班将禁飞来港，包括转机，为期两周至本月21日。

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特首林郑月娥昨(5日)午公布措施时强调，措施快且狠，希望以短暂的「阵痛」遏抑病毒传播，市民须忍耐阵痛，期望农历新年前可以放宽措施。不过，相关措施打受影响业界一个措手不及，叫苦连天，部分更大感愤怒。根据餐饮业和

美容业的商会主事人估计，单是他们的损失便可能高达70亿至110亿港元(折合约7.9亿至12.5亿欧元)，呼吁港府作出补贴。

香港前日才宣布旧有社交距离措施不变以及把「疫苗气泡」的实施时间推迟至新春和情人节后的2月24日，但在昨天单日新增XX宗感染个案，以及港府顾问之一的梁卓伟扬言有五至十条社区隐形传播链后，港府迅即大幅收紧防疫措施，除关易公众娱乐和餐饮场所外，亦暂停本地旅游和公海游，迪斯尼乐园则由明日起至本月20日期间暂停开放，医院探视亦停止，原则是尽量减少不必要的外出和聚会，以遏制市面人流。

外防输入方面，港府决定，由周六凌晨零时起，禁止所有从英国、美国、澳洲、加拿大、法国、印度、巴基斯坦和菲律宾来港的民航客机着陆，并禁止曾逗留上述八个国家超过两小时的人登上任何民航客机来港，包括转机。林郑月娥解释，在过去四星期，香港录得的输入个案以每星期倍增的情况上升，由四周前二十多宗，增至最近一星期的123宗，不少旅客抵港时检测呈阳性，需送院隔离及治疗，对医院造成沉重压力，认为须加大力度，实施民航客机熔断机制。她续称，明白措施会对已预订机票准备返港的港人或海外公干者构成不便，但香港疫情急速恶化，必须采取果断行动，否则会令抗疫工作前功尽废。

此外，因应佛得角、尼日尔和南苏丹发现Omicron病毒个案，港府亦将于周六起，将三地列为高风险的「A组指明地区」，21天内曾逗留当地的非港人不准入境。连三国在内，香港已把123个国家和地区列为高风险的「A组指明地区」。

业界损失高达110亿港元 逾万人须强检

由于今次社区感染由国泰航空公司免检疫的机组人员违规外出引发，有立法会议员质问港府官员的责任问题，林郑月娥没有响应官员责任问题，只是重申，责在国泰，其高层须负上企业和领导的责任，要全面调查及递交报告予政府，并须在内部采取惩处，当局亦必定会严肃跟进机组人员违规事件。

港府突然收紧防疫措施，主要是两周内出现第二个由免检疫机组人员引发的本地感染群组，除了到中菜馆的空中少爷群组外，另一群组是由一名上月27日从美国返港的国泰空中小姐引发，该群组在十日内已在社区衍生第四代传播，群组昨日一天急增七宗阳性和初步阳性个案，累计十人染疫。怀疑引起爆发的是空姐日前确诊的同住母亲，她不单早上到维园跳广场舞，还在外用餐，传染五人，包括互不相识、在同一食肆不同枱吃早餐的测量师，受感染者分别曾到工展会、M+博物馆等场地，令超过一万人须要进行强制检测。

不过，港府顾问专家之一的香港大学微生物学系讲座教授袁国勇表示，原本以为源头不明的测量师，昨晚确认应是在陆田园餐厅受感染，即香港暂未有源头不明个案，但由于近日在社区染疫患者有很多活动，支持港府收紧防疫措施。

然而，餐饮业的稻苗学会会长黄杰龙则认为，若无源头不明个案，港府应重新放宽社交距离措施。