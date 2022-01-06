香港新議員首次面受京官夏寶龍「指導」：立法「重在配合」行政 不提「三棹分立」

香港新一屆立法會除了首次掛上國徽並放在香港區徽之上以彰顯「一國」的地位外，部分議員更與主管香港事務的國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍會晤，一如中國官員上任前的「就職談話」，是香港回歸後首次。立法會主席梁君彥形容，這種「指導」是合適的。據引述，夏寶龍強調，在行政主導下，立法及行政機關既制衡亦配合，但「重在配合」。政治學者陳家洛指出，其相關說法早已在港引起爭議，亦有違港人期望。

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昨(5日)午有分北上深圳的新任議員約有二十人，占議席總數近三成，會內惟一被指為非建制派的狄志遠不在會見行列。北上的部分議員事後會見記者講述歷時兩小時的會晤內容，綜合而言，夏寶龍首先重申指責此前的立法會偏離憲制地位，成為反中亂港的策源地，故須重回正軌，當務之急是聚焦發展經濟、改善民生。他強調，北京的中央政府是真心實意在港發展民主，但這不能照搬西方一套，不能在民主幌子下成為顏色革命橋頭堡，須走有香港特色的民主之路，要立法會回歸本位，並對議員提出「五點希望」。

有建制「班長」之稱的廖長江引述夏寶龍稱，香港立法會是單一制國家下的地方立法機關，受北京授權機構監督；同時亦是行政主導體制下的立法機關，要與行政機關互相制衡和配合，並以配合關係為重。身兼「副班長」之職的民建聯主席李慧瓊亦引述夏寶龍補充，但這並非要求議員當「橡皮圖章」或「表決機器」，要對港府作出善意和誠懇的批評，「不越位、不缺位、不瀆職」，並同時當真正的民意代言人。

李又說，夏指議員要做立場堅定的愛國者，敢於與損害國家主權、安全和發展利益以及損害香港繁榮穩定的言行作鬥爭；另外，議員亦要勤於學習，不斷提升參政議政能力；其次，議員也要善於團結協作，不斷提高立法工作效率和戰鬥力，展示團結、文明、和諧、高效的立法會新形象。

對於京官首次會見新任議員，主席梁君彥表示合適，因為北京對港有「全面管治權」，立法會作為地區議會，中央的主要負責官員對他們提出期望及指導是合適的。沒有出席記者會的民建聯陳克勤回復傳媒查詢時更直言，一般中國官員上任前會有就職談話，立法會議員既成為管治體制的重要部分，新上任亦應參加就職談話。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，北京官員在立法會首次大會前下達指令，是要求議員「跟中央走」；而夏寶龍所說的行政與立法關係，與中國國家主席習近平過往的「三權合作」論一致，但這種說法在香港有爭議，亦有違市民對立法機關及議員的期望。

有關爭議源於《基本法》雖無條文訂明香港實行西方熟悉的「三權分立」，但有訂明權力分立(separation of powers)，終審法院首任首席法官李國能2001年時

曾公開表示，香港實行司法獨立，這就是權力分立概念的核心，而權力分立「就是行政、立法和司法三權分立，互相制衡」。到了2008年，習近平以時任國家副主席身分訪港時提出「三權合作論」，指行政、立法和司法三權應「互相支持」，引起爭議。及至2014年，時任終院首席法官馬道立在法律年度開啟典禮上致辭時亦指出，《基本法》清楚訂明立法、行政、司法機關三權分立的原則。到了2020年，高中通識教科書按教育局建議刪除香港實行「三權分立」的內容後，中聯辦和港澳辦發聲明指，香港從未有「三權分立」，只是「三權分置」；其後，特首林鄭月娥跟隨，指香港的三權關係是各司其職、互相配合和制衡。