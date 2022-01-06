香港新议员首次面受京官夏宝龙「指导」：立法「重在配合」行政 不提「三棹分立」

香港新一届立法会除了首次挂上国徽并放在香港区徽之上以彰显「一国」的地位外，部分议员更与主管香港事务的国务院港澳事务办公室主任夏宝龙会晤，一如中国官员上任前的「就职谈话」，是香港回归后首次。立法会主席梁君彦形容，这种「指导」是合适的。据引述，夏宝龙强调，在行政主导下，立法及行政机关既制衡亦配合，但「重在配合」。政治学者陈家洛指出，其相关说法早已在港引起争议，亦有违港人期望。

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昨(5日)午有分北上深圳的新任议员约有二十人，占议席总数近三成，会内惟一被指为非建制派的狄志远不在会见行列。北上的部分议员事后会见记者讲述历时两小时的会晤内容，综合而言，夏宝龙首先重申指责此前的立法会偏离宪制地位，成为反中乱港的策源地，故须重回正轨，当务之急是聚焦发展经济、改善民生。他强调，北京的中央政府是真心实意在港发展民主，但这不能照搬西方一套，不能在民主幌子下成为颜色革命桥头堡，须走有香港特色的民主之路，要立法会回归本位，并对议员提出「五点希望」。

有建制「班长」之称的廖长江引述夏宝龙称，香港立法会是单一制国家下的地方立法机关，受北京授权机构监督；同时亦是行政主导体制下的立法机关，要与行政机关互相制衡和配合，并以配合关系为重。身兼「副班长」之职的民建联主席李慧琼亦引述夏宝龙补充，但这并非要求议员当「橡皮图章」或「表决机器」，要对港府作出善意和诚恳的批评，「不越位、不缺位、不渎职」，并同时当真正的民意代言人。

李又说，夏指议员要做立场坚定的爱国者，敢于与损害国家主权、安全和发展利益以及损害香港繁荣稳定的言行作斗争；另外，议员亦要勤于学习，不断提升参政议政能力；其次，议员也要善于团结协作，不断提高立法工作效率和战斗力，展示团结、文明、和谐、高效的立法会新形象。

对于京官首次会见新任议员，主席梁君彦表示合适，因为北京对港有「全面管治权」，立法会作为地区议会，中央的主要负责官员对他们提出期望及指导是合适的。没有出席记者会的民建联陈克勤回复传媒查询时更直言，一般中国官员上任前会有就职谈话，立法会议员既成为管治体制的重要部分，新上任亦应参加就职谈话。

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛表示，北京官员在立法会首次大会前下达指令，是要求议员「跟中央走」；而夏宝龙所说的行政与立法关系，与中国国家主席习近平过往的「三权合作」论一致，但这种说法在香港有争议，亦有违市民对立法机关及议员的期望。

有关争议源于《基本法》虽无条文订明香港实行西方熟悉的「三权分立」，但有订明权力分立(separation of powers)，终审法院首任首席法官李国能2001年时

曾公开表示，香港实行司法独立，这就是权力分立概念的核心，而权力分立「就是行政、立法和司法三权分立，互相制衡」。到了2008年，习近平以时任国家副主席身分访港时提出「三权合作论」，指行政、立法和司法三权应「互相支持」，引起争议。及至2014年，时任终院首席法官马道立在法律年度开启典礼上致辞时亦指出，《基本法》清楚订明立法、行政、司法机关三权分立的原则。到了2020年，高中通识教科书按教育局建议删除香港实行「三权分立」的内容后，中联办和港澳办发声明指，香港从未有「三权分立」，只是「三权分置」；其后，特首林郑月娥跟随，指香港的三权关系是各司其职、互相配合和制衡。