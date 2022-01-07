香港「派对门」：32高官议员疑违规违呼吁出席人大生日宴 港府被轰双标

身兼港区人大代表的前海管理局香港事务首席联络官洪为民，在港府因应武汉肺炎Omicron变种病毒已进入社区而呼吁公众减少参加大型聚会之际，举行逾百人的生日派对，竟有至少13名高官和19名立法会议员出席，部分人更没有遵守口罩令。事件经一名参加者初步确诊感染后被揭发，但特首林郑月娥只是对其中一名局长表示不满，对被怀疑可能违规没有使用「安心出行」软件而进入宴席的入境处展区嘉宏，特首以「尚在调查」带过。事件引发公众哗然。

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截至今(7日)午，已有三名官员和四名立法会议员因属密切接触者而需要隔离21日，后者将赶不及出席新一届立法会于本月12日举行的首次大会。需被送往竹篙湾检疫中心接受隔离的，分别是民政事务局局长徐英伟、入境处长区嘉宏、发展局政治助理冯英伦；立法会议员邱达根、陆瀚民、陈仲尼及洪雯。立法会主席梁君彦表示，余下曾出席宴会的15名议员在未有阴性检测结果前，不要到立法会及办事处工作。而在未有新变化前，首次大会将如期举行。

有关生日派对在本周一晚举行，当时香港已因国泰两名机舱服务员违规外出而把Omicron病毒带入社区而噪动起来，但当日有超过一百人出席该个于湾仔一间意大利餐厅举行的宴会，网上流传图片所见，「寿星公」洪为民脱下口罩、手搭同样没戴口罩的菁英会首名女主席曾凤珠的肩膊唱歌，照片后所见的宾客均没有戴口罩。有关情况，显然违反口罩令，因为规例订明，在餐饮场所中，只有在进食时方可除下口罩。

到了昨日，有出席生日宴的一名37岁女子被检测出初步确诊，扯出百人聚会，经调查，有13名高官到贺，但有关官员所领导的部门与洪为民并无工作关系。除了上述高官，有十名高官在确诊者加入宴会前已离开，毋须隔离，但要在家中等候检测结果，分别是警务处长萧泽颐、廉政专员白韫六、财经事务及库务局长许正宇、副局长陈浩濂、民政事务局副局长陈积志、创新及科技局副局长钟伟强、政制及内地事务局副局长胡健文、各局政治助理萧嘉怡、张曼莉及施俊辉。

至于去年3月出席恒大高层饭局而被票控违反限聚令的入境处长区嘉宏，则未能确认出席时间，意味他可能没有按法例规定，使用港府纪录出入表列处所的「安心出行」软件。特首林郑月娥昨午在记者会交代事件时表示，据区嘉宏自述，当晚9点半后(即确诊者加入宴会的时间)到达现场，但短暂逗留后便离开，亦没有进入餐厅的主部分，「个案复杂」，会交由卫生防护中心判断是否属于密切接触者，但特首没有响应区有否使用「安心出行」。

日前曾训斥国泰航空公司高层须严肃处理违规员工的林郑月娥，昨日对有官员在Omicron进入社区后仍出席大型聚会感到「十分失望」，尤其是徐英伟，因为他全晚留在宴会中，将自己置于风险之中。她认同，港人正努力抗疫，政府主要官员更应以身作则，尽量避免出席有风险的私人聚会，但她虽是香港特首，负领导责任，不是要为每一位同事的行为负责，就个别官员在事件的表现不佳，会有适当行动。

特首尤为不满的徐英伟，事后在社交媒体致歉，称会为错误行为负责，在检疫期间认真反思，以后不能再犯；到了中午，未有离开宴会场所时间的入境处长区嘉宏发表声明致歉，并指会配合安排，入住检疫中心接受隔离。另外，举办生日宴的洪为民亦发表声明，指宴会以分流式进行，初确者当晚9时半至10时15分出席聚会，当时大部份宾客已离开，在已知检测结果中，全属阴性。他为事件对宾客带来不便和对防疫工作造成影响，深表歉意。而需要隔离的科技创新界议员邱达根承认，今次虽是正常社交活动，但逗留时间较长，属反面教材。