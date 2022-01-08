遭中国拒收的两万瓶立陶宛兰姆酒12日后抵达台湾

两万瓶立陶宛生产的深色兰姆酒去年底遭中国拒收，台酒霸气全数购入，原定9日到港，但根据最新船期，将延至12日后抵台，出售的准备工作正紧张进行。

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立陶宛深化与台湾关係互设代表处，却遭中国政经施压，去年12月，两万多瓶由立陶宛生产的深色兰姆酒遭中国拒收，台湾菸酒公司（台酒）3日宣布义气相挺，全数转购入台湾。

中央社报道：台酒今天接受电访时表示，这批兰姆酒原预计9日到港，但根据最新船期，将于12日才会到达基隆港；待酒品完成通关、进口作业程序后，预计2到3天才会运送到台酒仓库。

台酒指出，近日正紧锣密鼓制作中文标贴及包装纸盒、提袋，月底会慎重地将产品上市出售。

此外，立陶宛去年在防疫关键时刻捐赠AZ疫苗给台湾，义美食品感恩回赠两个货柜小泡芙；这批象征友谊，相互关怀、协助的小泡芙，抵达立陶宛后，已成为养老院高龄爷奶、慈善机构温暖的圣诞礼物。

脸书粉专“TaiwanWarmPower（台湾暖实力）”日前引述立陶宛媒体人塔皮纳斯（Andrius Tapinas）的脸书发文指出，自己有一天接到立陶苑外交部次长联系，希望能协助分发这批收到的小泡芙。

塔皮纳斯想到，2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情开始流行时，他曾带著医疗用品和一些甜点到养老院探视，对那些高龄爷奶而言，“甜点的吸引力比口罩或呼吸器更大，因为这更代表有人关心他们，送他们礼物”；因此决定，协助将小泡芙送往养老院及慈善机构。

在许多单位分工合作下，两个货柜共7468箱（8万9616盒）的小泡芙，于2021年12月间被分送往立陶宛各处共156个地点。

塔皮纳斯在贴文提及，这些甜点让那些平常比较少受到关注的人，增加了甜蜜的滋味，感谢义美，为很多人创造了更好的圣诞节。