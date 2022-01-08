遭中國拒收的兩萬瓶立陶宛蘭姆酒12日後抵達台灣

兩萬瓶立陶宛生產的深色蘭姆酒去年底遭中國拒收，台酒霸氣全數購入，原定9日到港，但根據最新船期，將延至12日後抵台，出售的準備工作正緊張進行。

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立陶宛深化與台灣關係互設代表處，卻遭中國政經施壓，去年12月，兩萬多瓶由立陶宛生產的深色蘭姆酒遭中國拒收，台灣菸酒公司（台酒）3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣。

中央社報道：台酒今天接受電訪時表示，這批蘭姆酒原預計9日到港，但根據最新船期，將於12日才會到達基隆港；待酒品完成通關、進口作業程序後，預計2到3天才會運送到台酒倉庫。

台酒指出，近日正緊鑼密鼓製作中文標貼及包裝紙盒、提袋，月底會慎重地將產品上市出售。

此外，立陶宛去年在防疫關鍵時刻捐贈AZ疫苗給台灣，義美食品感恩回贈兩個貨櫃小泡芙；這批象徵友誼，相互關懷、協助的小泡芙，抵達立陶宛後，已成為養老院高齡爺奶、慈善機構溫暖的聖誕禮物。

臉書粉專“TaiwanWarmPower（台灣暖實力）”日前引述立陶宛媒體人塔皮納斯（Andrius Tapinas）的臉書發文指出，自己有一天接到立陶苑外交部次長聯繫，希望能協助分發這批收到的小泡芙。

塔皮納斯想到，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情開始流行時，他曾帶著醫療用品和一些甜點到養老院探視，對那些高齡爺奶而言，“甜點的吸引力比口罩或呼吸器更大，因為這更代表有人關心他們，送他們禮物”；因此決定，協助將小泡芙送往養老院及慈善機構。

在許多單位分工合作下，兩個貨櫃共7468箱（8萬9616盒）的小泡芙，於2021年12月間被分送往立陶宛各處共156個地點。

塔皮納斯在貼文提及，這些甜點讓那些平常比較少受到關注的人，增加了甜蜜的滋味，感謝義美，為很多人創造了更好的聖誕節。