武警新疆参谋长彭京堂接掌驻港解放军 评论料为香港引入武警经验作准备

身兼中国武警部队副参谋长的武警新疆总队参谋长彭京堂，获委为解放军驻港部队司令员，是首次由主责处理动乱和恐怖活动的武警接掌驻港解放军。熟悉中国事务的时事评论员刘锐绍表示，有关任命难免令港人有诸多猜测，包括会否在港引入新疆模式，这均有待观察，但可以预料，彭京堂会利用他的武警经验，让香港作好准备，以便透过本地机器执行。

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香港驻港解放军于去年8月25日进行了回归以来第二十四次换防，驻港部队新闻发言人吴韬上校昨(9日)晚发布，指中央军委主席习近平近日签署命令，任命武警部队副参谋长彭京堂少将为驻港部队司令员，以接替2019年4月上任的原司令员陈道祥少将。彭京堂表示，将与驻军全体官兵一道，坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥，全面贯彻「一国两制」方针，依法履行防务职责，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，坚定维护香港长期繁荣稳定和长治久安。

根据公开资料，彭京堂2011年底时是济南军区一名旅长，负责查找一场胜仗的不足；及至2018年中，他已晋升至现职少将衔的新疆总队参谋长，翌年获《环球时报》引述作介绍新疆总队代号「山鹰」突击队，指突击队一支部队在2018年消耗的弹药量是其他部队前三年的总和，可见「其特别之处以及新疆反恐压力」。另外，新疆总队的一支特战中队去年中获习近平授予「反恐尖刀中队」的荣誉称号。

基于彭京堂的背景，网上不少猜测，指彭会把新疆模式带入香港，虽然香港驻军法订明，驻港部队不参与香港内部事务，但亦难阻彭透过国安公署和警方国安处等机构行事，而时事评论员刘锐绍接受本台访问时指出，武警现已改由解放军领导，但解放军主要对外，而武警则对内，用作稳定社会内部情况，现行安排难免会引起诸多猜测。

根据《人民武装警察法》，武警部队主责参与处置动乱、暴乱、骚乱、非法聚集、群体事件等，以及防范和处置恐怖活动，另外亦会处理灾害和公共卫生等突发事件。

刘锐绍指出，以武警在中国大陆的角色，须观察它会否在港与「一国两制」的表述发生矛盾和冲突，他估计，暂时不会出现大陆派武警来港执法的情况，否则就是直接撕裂一国两制，相信彭会用他的武警经验为香港作好准备，以便随时透过香港机器执行。

新疆自陈全国于2016年8月接任新疆党委书记后，即转向一手抓经济，一手强力反恐，在取得当地多年无恐袭的成绩之时，中国的治疆政策亦招致美国及其盟友国家的强烈批评及制裁，最新一项禁令是上月获美国国会通过和总统拜登签署的《维吾尔强迫劳动预防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止进口新疆地区强迫劳动生产的产品。