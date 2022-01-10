近二千在英港人六城集会 声援香港新闻自由

曾是亚洲信息中心的香港，有两个独立网媒在五日内先后停止运作，引发各界对香港新闻自由备受打压的忧虑和不满，在英港人于刚过去的周末和星期日在六个城市举行集会和人链活动，声援香港新闻自由，并呼吁国际社会关注，估计合共有一千九百人参加。而在未来两星期，散居于英国不同城市的港人仍会继续举行集会，支持香港坚守新闻自由。

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在过去两天举行支持香港新闻自由集会的城市先后有利物浦（Liverpool）和纽卡素（Newcastle）；以及金斯敦（Kingston）、曼彻斯特（Manchester）、伯明翰（Birmingham）和碧仙桃（Bristol），当中以昨(9 日)午于金斯敦举行的人链活动有最多人参加，目测有约 1000 人出席。由于参加者众，人链须分成前后两排，仍延伸至附近多条街道。

在六个城市，不少参加者手持绘上《苹果日报》、《立场新闻》和《众新闻》，以至香港记者协会的徽号，并写上支持香港新闻自由的示威牌，部分城市的示威者更以中英名高喊「光复香港，时代革命」、「香港人加油」、「Hong Kong is notChina」、「Free Hong Kong」等口号，又高唱《愿荣光归香港》等歌曲，历时由半小时到两小时不等。

参加者主要以组成人链表达对港府打压新闻自由的不满和对港人的支持，但亦有其他方式，以碧仙桃为例，逾百人以快闪方式要求释放新闻工作者；在伯明翰，约三百人手拉手组成约 800 米的「支持新闻自由 自由之路 – 人链」，同场有教会举办祈祷会，为在港被捕的新闻工作者、香港的新闻自由和民主自由祈祷；在利物浦，约有 70 名港人组成人链。

在六个城市中，曼彻斯特和纽卡素发生不同政见人士的冲突。在有约四百人参加的曼城集会，在人链组成约一公里，快要完结时，有两名操普通话口音的女子指骂在场人士，又用手机拍摄参加者的容貌，引起众人不满，双方发生冲突，需要警员到场调停。在纽卡素，集会期间曾有数名持不同政见人士到场挑衅，其中一人更手持香港区旗，并拍摄集会人士的照片。不愿具名的集会发言人表示，期望藉集会向当地人介绍香港情况，他更表示，香港的新闻自由自《港区国安法》后已俨如死亡，担心香港的消息无法流通到外界。