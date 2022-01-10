香港派对门：十多名高官须续隔离不得履职 立法会如常周三开大会

基于再多一名曾出席港区人大代表洪为民生日宴的人士初步确诊，前(8日)晚获解除检疫令的十一名高官和廿名立法会议员，情况再生变动，港府决定，该等官员需用他们的自身假期在家自我隔离，三次定期检测结果皆为阴性，才可于本月22日复工；立法会主席梁君彦亦强烈劝喻议员遵从。另外，包括入境处长区嘉宏和民政事务局长徐英伟等三名曾与确诊者同场的高官和四名立法会议员，则须继续在检疫中心接受隔离。

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官员和议员的检疫令可谓三日三变。一百七十名出席洪为民生日宴的政商名流，原因香港电台节目主持人杨子矜初步确诊而需要在上周五(7日)入住检疫中心21日，但稍后检测结果显示为阴性，证实并非确诊，于是高官和议员等三十多人在9日获解除检疫令，可以离开竹篙湾检疫中心，警方昨(10日)午亦发稿，指一度入住检疫中心的警务处处长萧泽颐已取消休假，回复履行职务；另外，民政事务局副局长陈积志更表示已回复正常工作。但港府同日下午公布，一名在有线电视大楼工作的43岁女子，出席洪为民生日宴前曾与另一名确诊者在食肆饮食，于是在同日晚上，政府发出通告，称为慎重起见，已被解除检疫令的11名官员须用自身假期在家自我隔离，直至完成多次强制检测才可恢复上班，早前公布的署任及兼任安排继续生效，以确保港府日常工作不受影响。

政府发言人昨晚重申，特首办主任陈国基和公务员事务局局长聂德权正就相关官员出席宴会的行为进行调查；一俟调查工作完成，特首「定会不偏不倚对有关官员采取适当行动」。

立法会方面，有四名议员仍在竹篙湾检疫中心接受隔离，十六名议员虽可离开，但仍须按当局要求在22日或之前接受强制检测，立法会主席梁君彦今(10日)早表示，为了控制疫情，强烈劝喻该等议员在未有确定结果前，留家自我隔离，尽量避免外出，而现时的目标仍是如期在本周三召开首次大会，即使这会令大会少了两成二的议员出席。大会首次会议将由特首林郑月娥发表讲话。

何君尧不满撤销检疫安排促特首下台 叶刘淑仪续狙击徐英伟

不过，洪为民派对门有演变成特首战的可能。近日建制派内「暗撑」和反对特首林郑月娥发声者大增，前者主要批评徐英伟和要求他下台，后者则大骂特首要求他们隔离检疫无理，部分甚至要求林郑月娥下台。

当中以与中联办关系密切的律师何君尧言辞最直接，他在9日晚的网上直播大肆抨击当局的离营安排，指深夜仍未有车送他离开检疫中心，俨如「非法羁留」，「如果她（指食卫局长陈肇始）醒目，就找两辆冲锋车来接我」。他又批评香港的防疫工作是「沙滩上的城堡」，陈肇始和特首林郑月娥均需负责，「洪为

民当日真的是生日，D区人数限制是240人，这是陈肇始决定的，特首批准的，现在问责什么？特首要辞职」。另外，他又表示，国泰航空公司在是次事件中也有责任，认为国泰违反承诺，涉嫌串谋行骗，建议警务处长萧泽颐循国泰涉嫌「危害国家安全」的方向跟进。

但据当日一度入住检疫中心的新民党议员兼前保安局长黎栋国透露，职员早已表明，他们可自行安排交通工具，或随政府晚上7时或午夜12时后的专车离开，而他是自行安排车辆于当晚9时许接载他离开，对当局安排感到非常满意。

相反，曾是保安局长的新民党主席叶刘淑仪则继续抨击民政事务局长徐英伟，指他两度致歉仍未交代全部事实，亦没解释为何没有戴口罩四处走，促港府仔细调查所有出席生日宴的官员和公务员有否戴口罩、逗留时间、是否跟从所有防疫规定等，因为官员应以身作则，至于徐英伟应否下台，她则说须视乎调查结果、其公信力和港府声誉有否受损等。