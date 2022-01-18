中华民国第一座蒋经国总统图书馆22日开幕

台湾前总统蒋经国逝世三十周年后，「经国七海文化园区」终于完工，即将于1月22日正式开幕，23日起开放民众参观。园区内包含蒋经国生前故居「七海寓所」及「蒋经国总统图书馆」。这是中华民国第一座总统纪念图书馆，也是亚洲规模第一的总统图书馆。

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「经国七海文化园区」面积约4公顷，位于台北市大直地区，是由台北市政府和蒋经国国际学术交流基金会兴建营运。22日的开幕仪式，台湾总统蔡英文将亲临出席，前总统马英九、前副总统连战、国民党主席朱立伦、亲民党主席宋楚瑜、台北市长柯文哲、前市长郝龙斌及外国派驻台湾的大使等都受到邀请，蒋经国嫡长孙蒋友松也将与会。

蒋经国国际学术交流基金会是在2012年7月向台北市政府递交七海文化园区的规画构想书，2015年4月完成签约，取得兴建与营运五十年的权利。2018年开始兴建，去年全部完工，因疫情关系，延到今年1月22日才正式开幕。

这个文化园区位于台北市大直北安路旁，一侧是国安局特勤中心，一侧是海军司令部。园区内主要有三栋建筑，一栋是原先蒋经国夫妇居住的两层楼建筑「七海寓所」，；另外两栋分别是全新设计的蒋经国总统图书馆及游客中心。七海寓所与图书馆中间有七海潭相隔。

「七海寓所」是蒋经国在台湾唯一保存下来的故居，内部陈列一如当年蒋经国生前布置。至于园区内的主体建筑「蒋经国总统图书馆」是一座兼具博物馆功能的数字图书馆，除了蒋经国文物陈列，并将以服务全球汉学研究社群为宗旨。图书馆并与联合报数据库合作，取得大量六○及七○年代的图档，未来更将整理所有与蒋经国有关的史料。

蒋经国国际学术交流基金会执行长朱云汉指出，外界关切的「两蒋日记」，目前暂存美国史丹福大学胡佛研究所档案馆，将来迟早会在蒋经国总统图书馆提供全文的数字化公开查索。