美商会调查：香港防疫旅游限制成主要挑战 十有八家企业受国安法影响

香港美国商会的最新商业前景调查显示，企业对香港的营商前景大致乐观，但却面对一系列挑战，特别是日渐脱离国际做法的国际旅游限制措施，已超越中美关系，成为美商的最大挑战。大部分受访企业忧虑香港法治恶化，每十家企业就有超过八家受到《港区国安法》的影响，包括员工士气和移民导致的人员流失。

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港美商会去年9至10月期间透过在线访问262名会员，结果发现，受访者对未来12个月的商业前景感到「乐观」、「非常乐观」的，合共占41%；比例较感到「悲观」、「非常悲观」的23%高。谈及未来两年的投资计划，逾半数受访者表示不变，29%表示会扩张，表示考虑缩减的有15%。

不过，疫情及其措施成为美商的主要挑战。调查显示，六成受访美商认为国际旅行限制是主要商业挑战，其次是中美关系(44%)和武汉肺炎疫情(40%)，跟随其后的挑战，是「法律和监管」及「政治」的不确定性，均在三成以上。受疫情措施影响，44%受访者表示因旅游限制而令香港以外的办公室面临阻碍，逾三成延迟在港的新投资，三成人表示难以填补高管职位。结果，从员工而言，53%表示他们可能因防疫措施而离开香港，企业方面则有33%可能离开。预计新加坡将成为主要受益者。

曾是香港成功主要因素之一的法治，令人忧虑，调查显示，有68%受访者表示，香港的法治在过去12个月恶化；近半数受访者对现时的法治没有信心，有信心的，只有四分之一。对于未来三年能否自由使用全球互联网和信息平台的看法，42%受访者感到悲观，感到乐观的，只有35%。

另外，每十家商业营运机构中，超过八家表示感受到国安法带来的影响，最大影响是员工士气(47%)，其次是失去移民的香港员工(45%)，令外国投资者却步或减少兴趣的，合共亦有三成半。有关影响，远比美国制裁香港官员低，约八成半受访者认为，制裁港官没有影响其营运。

值得注意的是，调查发现，有被访者认为，外国企业在香港不太受欢迎，较2020年时差；有近六成受访者认为港府应对商业问题和机遇时是「漠不关心」、「不屑一顾」。