美商會調查：香港防疫旅遊限製成主要挑戰 十有八家企業受國安法影響

香港美國商會的最新商業前景調查顯示，企業對香港的營商前景大致樂觀，但卻面對一系列挑戰，特別是日漸脫離國際做法的國際旅遊限制措施，已超越中美關係，成為美商的最大挑戰。大部分受訪企業憂慮香港法治惡化，每十家企業就有超過八家受到《港區國安法》的影響，包括員工士氣和移民導致的人員流失。

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港美商會去年9至10月期間透過在線訪問262名會員，結果發現，受訪者對未來12個月的商業前景感到「樂觀」、「非常樂觀」的，合共佔41%；比例較感到「悲觀」、「非常悲觀」的23%高。談及未來兩年的投資計畫，逾半數受訪者表示不變，29%表示會擴張，表示考慮縮減的有15%。

不過，疫情及其措施成為美商的主要挑戰。調查顯示，六成受訪美商認為國際旅行限制是主要商業挑戰，其次是中美關係(44%)和武漢肺炎疫情(40%)，跟隨其後的挑戰，是「法律和監管」及「政治」的不確定性，均在三成以上。受疫情措施影響，44%受訪者表示因旅遊限制而令香港以外的辦公室面臨阻礙，逾三成延遲在港的新投資，三成人表示難以填補高管職位。結果，從員工而言，53%表示他們可能因防疫措施而離開香港，企業方面則有33%可能離開。預計新加坡將成為主要受益者。

曾是香港成功主要因素之一的法治，令人憂慮，調查顯示，有68%受訪者表示，香港的法治在過去12個月惡化；近半數受訪者對現時的法治沒有信心，有信心的，只有四分之一。對於未來三年能否自由使用全球互聯網和信息平台的看法，42%受訪者感到悲觀，感到樂觀的，只有35%。

另外，每十家商業營運機構中，超過八家表示感受到國安法帶來的影響，最大影響是員工士氣(47%)，其次是失去移民的香港員工(45%)，令外國投資者卻步或減少興趣的，合共亦有三成半。有關影響，遠比美國制裁香港官員低，約八成半受訪者認為，制裁港官沒有影響其營運。

值得注意的是，調查發現，有被訪者認為，外國企業在香港不太受歡迎，較2020年時差；有近六成受訪者認為港府應對商業問題和機遇時是「漠不關心」、「不屑一顧」。