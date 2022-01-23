經國文化園區開幕 蔡英文肯定「保台」貢獻引綠營反彈

經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館22日開幕，台灣總統蔡英文致詞時表示，蔣經國堅定保台的立場，毫無疑問是當前台灣人民最大的共識。不料這番「肯定」蔣經國的談話，引爆了綠營炸鍋，民進黨前立委段宜康批評，「莫名其妙，無言以對」；台灣基進黨也質疑，蔡英文談話形同賦予威權統治正當性，令人痛心與遺憾。

廣告 繼續瀏覽後續

蔡英文在致詞時說，透過蔣經國圖書館所提供的資料，讓台灣社會更深入了解，也能做更公正地評價，有助化解台灣社會的分歧，否則蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感，而另外有些人則記得他所代表的威權體制。

蔡英文說，如今台灣從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」；兩岸關係的時空環境，雖然已有了很大轉變，但面對當前北京對台灣的軍事及政治施壓，蔣經國堅定「保台」的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識及共同的課題。

民進黨前立委段宜康則在臉書貼文指出，「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？」他說，民進黨曾強調，不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人，現在，總統去肯定威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？他又說，從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀，「難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」

國民黨主席朱立倫則質疑，民進黨政府高喊的團結和多元包容，全是心口不一的話術。國民黨發言人張斯綱說，民進黨要選票、要爭取台獨基本教義派支持，就把蔣經國拿出來批判；要爭取中間或藍軍支持，就又捧蔣經國，聲稱要促成朝野和解，標準的唱雙簧，無助化解社會分歧。

在經國七海文化園區開幕前一天，促轉會批蔣經國曾釀成白色恐怖，建議北市府改名。22日出席開幕典禮的台北市長柯文哲說，如果不能以歷史的角度保存園區，身為市長的他，未來一定會後悔。他認為，七海寓所做為名人故居，應該要忠實保存。馬英九也反問，「憑什麼改名？腦袋壞了嗎？」

台灣媒體評論指出，2009年蔣經國百歲冥誕，當時總統馬英九率高層赴頭寮謁陵，時任民進黨主席的蔡英文批評，民主國家的元首，過度將威權時代的領導人神格話，讓人大感憂心；蔡英文對這個議題的論調前後不一，昨天「尊蔣」應是出於政治精算。

分析指出，蔡英文「尊蔣」，主要考量政治利益，去年國慶搬出巨幅國旗、大打中華民國牌都收到不錯效果。民進黨不再畏懼提中華民國，形同在藍綠版圖戰爭中攻下關鍵城池，如今挾着公投獲勝的高氣勢，準備對兩蔣如法炮製收割，如果能拿下這兩大藍營主場，國民黨處境將更難堪，特別是在國家定位及歷史的詮釋話語權。但蔡英文也必須面對領導人缺乏中心思想、言論前後不一，與綠營內部反彈的質疑。