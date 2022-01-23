经国文化园区开幕 蔡英文肯定「保台」贡献引绿营反弹

经国七海文化园区及蒋经国总统图书馆22日开幕，台湾总统蔡英文致词时表示，蒋经国坚定保台的立场，毫无疑问是当前台湾人民最大的共识。不料这番「肯定」蒋经国的谈话，引爆了绿营炸锅，民进党前立委段宜康批评，「莫名其妙，无言以对」；台湾基进党也质疑，蔡英文谈话形同赋予威权统治正当性，令人痛心与遗憾。

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蔡英文在致词时说，透过蒋经国图书馆所提供的资料，让台湾社会更深入了解，也能做更公正地评价，有助化解台湾社会的分歧，否则蒋经国永远只是一部分人的蒋经国，有些人记得他所带来的经济发展与安全感，而另外有些人则记得他所代表的威权体制。

蔡英文说，如今台湾从威权走向民主，台湾社会对蒋经国的历史定位有许多讨论，「每一位总统的历史定位，都应该由人民来决定」；两岸关系的时空环境，虽然已有了很大转变，但面对当前北京对台湾的军事及政治施压，蒋经国坚定「保台」的立场，毫无疑问也是当前台湾人民最大的共识及共同的课题。

民进党前立委段宜康则在脸书贴文指出，「既然如此，当初何必要我们推动转型正义？」他说，民进党曾强调，不要只追究加害体制最底层的线民，应该追查下令监控、加害的人，现在，总统去肯定威权体制最顶端的人，这又算什么价值？他又说，从哪个面向来评价一个当政者，代表评价者的价值观，「难道我们会去肯定希特勒复兴德国吗？」

国民党主席朱立伦则质疑，民进党政府高喊的团结和多元包容，全是心口不一的话术。国民党发言人张斯纲说，民进党要选票、要争取台独基本教义派支持，就把蒋经国拿出来批判；要争取中间或蓝军支持，就又捧蒋经国，声称要促成朝野和解，标准的唱双簧，无助化解社会分歧。

在经国七海文化园区开幕前一天，促转会批蒋经国曾酿成白色恐怖，建议北市府改名。22日出席开幕典礼的台北市长柯文哲说，如果不能以历史的角度保存园区，身为市长的他，未来一定会后悔。他认为，七海寓所做为名人故居，应该要忠实保存。马英九也反问，「凭什么改名？脑袋坏了吗？」

台湾媒体评论指出，2009年蒋经国百岁冥诞，当时总统马英九率高层赴头寮谒陵，时任民进党主席的蔡英文批评，民主国家的元首，过度将威权时代的领导人神格话，让人大感忧心；蔡英文对这个议题的论调前后不一，昨天「尊蒋」应是出于政治精算。

分析指出，蔡英文「尊蒋」，主要考量政治利益，去年国庆搬出巨幅国旗、大打中华民国牌都收到不错效果。民进党不再畏惧提中华民国，形同在蓝绿版图战争中攻下关键城池，如今挟着公投获胜的高气势，准备对两蒋如法炮製收割，如果能拿下这两大蓝营主场，国民党处境将更难堪，特别是在国家定位及历史的诠释话语权。但蔡英文也必须面对领导人缺乏中心思想、言论前后不一，与绿营内部反弹的质疑。