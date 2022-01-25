煽动案亦交国安法官审理 辩方忧有如特定球证令人感不公

在香港最高法官张举能为香港司法独立辩护并强调《港区国安法》和指定法官没有影响法庭的公正持平之时，国安法及指定法官的处理范围正不断扩大，一宗根据刑事罪行条例提出的煽动控罪，不单五名被告的保释条款须根据国安法的标准，甚至审理案件的法官，法庭亦按控方申请，改由国安法指定法官负责审理，尽管辩方律师反对并争辩称，若在球赛里其中一方要求特定人士作为球证，会导致公众觉得这并非公平赛事。

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煽动罪的提控门坎甚低，只需指证拥有「引起或加深香港不同阶层居民间的恶感及敌意」、「激起...香港居民企图不循合法途径促致改变其他在香港的依法制定的事项」等煽动意图的物品，即属犯罪，但终审法院裁定，国安法保释准则可涵盖非国安法指定罪行后，警方更多以煽动罪检控涉及言论自由的人士，例如敢言的前《苹果日报》七名高层和《立场新闻》两名总编辑均被加控或控以煽动罪，其后，独立网媒《众新闻》有感动辄得咎、不知如何才能不犯法为由，宣布本月初起停止运作。

昨(24 日)被法庭裁定国安法适用的案件，是五名香港言语治疗师总工会前理事被指出版《羊村十二勇士》等三本绘本而被控串谋刊印、发布、分发、展示或复制煽动刊物罪一案，案件控罪与国安法无关，但案中三名被告去年 8 月遭时任主任裁判官、国安法指定法官罗德泉拒绝批准保释，指案件涉及危害国家安全，因此以国安法第 42 条的准则考虑，即除非法官「有充足理由」相信被告不会继续实施危害国家安全行为，才可例外地准予保释。几经申诉，工会前秘书伍巧怡去年底被最高的终审法院拒绝发出保释申请许可，包括张举能在内的三名终审法官解释，国安法列明的「四大罪行」虽未包括叛国、煽动等刑事罪行条例的罪名，但国安法的立法原意是连同现行法例维护国安，刑事罪行条例亦包括在内，故终院在「黎智英案」定下危害国安罪行的保释门坎是指「能够」构成国安法控罪，或者其他保障国安法律的罪行，故此国安法的保释门坎并不仅限于国安法罪行。

已被羁押半年的被告昨(24 日)在区域法院再次提堂，作为控方的律政司高级检察官李庭伟陈辞称，国安法订明，危害国安的罪行须由指定法官审理，条文覆盖国安法以外的危害国安控罪，而本案涉及颠覆港府及中央政权的行为，而终审法院和高等法院均以国安法原则处理此案保释，故本案须由指定法官审理。

各被告均反对控方申请，代表次被告的资深大律师彭耀鸿争辩道，终院裁定本案的煽动控罪足以构成危害国安罪行，但仍需视乎控罪内容，而本案控罪并不涉及危害国安。他忧虑，由指定法官审理此案，将影响公众对司法制度的信心，并举足球比赛为例说，若有球队要求安排特定球证，公众亦会感球赛不公，故应由司法机构安排法官审理。

但本身是国安法指定法官的郭伟健随即指出，指定法官与其他法官无分别，裁定此案应根据国安法第 44 条由指定法官审理，理由稍后以书面颁下。他又根据法官的时间表，排定自己成为此案的审讯法官，并于本年 7 月 5 日开审，为期五天。

5 名被告分别为言语治疗师总工会主席黎雯龄（25 岁）、工会外务副主席杨逸意（27 岁）、工会秘书伍巧怡（28 岁）、工会司库陈源森（25 岁）及工会委员方梓皓（26 岁），职业为言语治疗师，五人同被控一项「串谋刊印、发布、分发、展示或复制煽动刊物」罪。

控罪指，五人于前年 6 月 4 日至去年 7 月 22 日期间，在香港串谋黄凯晴及其他人印发煽动刊物，包括三本名为《羊村守卫者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的书，意图引起憎恨或藐视港府、司法机构，或激起对其离叛；并煽惑他人使用暴力或不守法。