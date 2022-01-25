香港最高法官为司法独立辩护 称法庭公正性未受国安法影响

香港的司法独立在《港区国安法》生效一年半以来备受国际关注，作为本地最高法官的张举能，昨(24 日)在本年法律年度开启典礼多次提及「司法独立」，强调这是「事实」，又称公开宣扬，有助建立公众信心；即使审理国安法案件须由特首指定，且刑期偏长，引起社会人士质疑，张举能仍坚称，法庭的公正持平，绝对不会因为「指定法官」的安排而受影响。

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自北京制订的香港国安法于前年 6 月 30 日生效后，广受西方社会批评，指该法损害港人自由和人权，并已产生寒蝉效应。根据网上资料，该法生效至去年 9月下旬为止，已有 154 人因国安法被捕，但因法例的保释门坎偏高，要「国安法指定法官」信纳被告不会危害国家安全方可获得保释，不少被告因而被长时间还柙，以泛民主派初选案 47 人被控「颠覆国家政权罪」为例，原有 14 人获准保释外出，其余 33 人到今年 3 月 4 日开审时，将被还押超过一年；当中，原于去年 6 月获得保释的邹家成，本月中因被指发放可能被视为违反国安法的言论，违反保释条件，遭法庭撤销担保，继续还柙羁留所。若以被捕开始计算，逾三十名被捕者今天已失去自由超过一年，但仍未获得正式审讯的机会。

对此，张举能在法律年度开启礼后见记者时表示，明白社会期望高保释门坎的案件能尽快开始审讯，但普通法下的审讯程序认真，部份案件涉及的人数及文件繁多，案情复杂，可争辩之处也多，法庭已尽快处理，但希望社会明白，不能一蹴即就。

至于国安案件只可由「指定法官」审理，他指出，明白安排引起部分人对指定法官是否公正持平的评论，他不会在司法过程以外评论有关法律及运作，但为维持市民大众对司法制度的信心，他向社会大众保证，法庭的公正持平绝不会因指定法官的安排而受到影响。他又说，行政长官在任命指定法官前，可征询终审法院首席法官这个司法机构之首的意见，而「指定法官」亦须像其他法官一样作司法誓言，在作出司法决定的过程中，不容有任何政治或个人因素的考虑。但他拒绝透露，指定法官的甄选标准，亦不愿公开指定法官名单。

张举能致辞时曾十五次提及「司法独立」、另五次提及「国家安全」和两次提及《香港国安法》，当中包括称「香港享有司法独立是事实，我们今天在此就是见证这事实。」当其后被记者问及，若香港真的拥有司法独立，是否有必要将这挂在口边时，他回应称，作为司法机构之首，公开宣扬香港司法独立有助建立公众的信心，「如果是事实，我可以作出说明」。他更表示，有信心香港受《基本法》保障的人权自由，可保持不变。

不过，法庭案例显示，涉及国安法和反修例运动的案件，刑期较过往长，而国安法首例的唐英杰案，被告因驾驶车尾挂着「光复香港 时代革命」的电单车，并令三名警员受伤，被裁定分裂国家罪名成立，判监九年，去年底更因法援制度改变，被换上「官派律师」后撤回上诉。对此，张举能重申，法官的判辞可供公众阅览，法庭亦会确保被告人获得公平审讯，不满裁决者可以上诉。他续称，过去两年，香港的司法独立备受关注及评论，司法机构欢迎有益及具建设性的批评，但倘若关注及评论只是凭空臆测、出于政治倾向或地缘政治的考虑，对促进香港法治或保持司法独立毫无裨益。

与西方批评不同，中港政府均强调，国安法是香港由乱转治的关键，香港的繁荣稳定因此得以长久维持。