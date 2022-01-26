世卫组织会议：法国代表欧盟间接支持台湾

世界卫生组织自1月24日至1月29日召开执行委员会议，开幕迄今包括欧洲联盟、巴拉圭、瓜地马拉、宏都拉斯、海地及马绍尔群岛等理念相近盟友及5友邦，以间接及直接方式支持台湾。

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世卫组织（WHO）执委会26日第3天的会议，讨论突发公共卫生事件防范与应对议题，法国以欧盟轮值主席国身分发言时表示，世卫需要透明性、包容性及提供必要资讯，协助国际社会预防、准备及应对卫生危机，且不遗漏世界上任何区域，以一种间接方式支持台湾。

中央社指出：由于欧盟轮值主席国法国是代表欧盟27成员国发言，相关发言受到瞩目，也符合欧盟近年来皆表达支持台湾有意义地参与世卫的立场。

台湾的四个友邦国巴拉圭、瓜地马拉、宏都拉斯、海地及马绍尔群岛也接力发言，除肯定台湾防疫表现，更呼吁世卫纳入台湾。

巴拉圭首日开会发言时表示，世卫的工作应该纳入所有成员参与，包括台湾，因为台湾在因应这次疫情的成效卓越，如果能借镜其成功抗疫经验，对于对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）将有极大助益。

瓜地马拉卫生部风险管理协调处处长爱格（Virginia Herzig）发言时，特别感谢台湾对抗疫情的宝贵贡献，也凸显台湾参与世界卫生组织的重要性。

宏都拉斯驻联合国日内瓦分部常任代表傅丁（Mario Alberto Fortin Midence）则呼吁加强全球合作，除纳入台湾参与外，并让台湾参与世界卫生大会（WHA）。

马绍尔驻联合国日内瓦分部常任代表戴布伦（Doreen Debrum）发言时强调，台湾是对抗疫情最有效及成功的国家之一，更是重要的伙伴与盟友，提供援助给马绍尔群岛等需要帮助的国家。马绍尔群岛与其他国家一同呼吁，世卫组织应纳入台湾参与并邀请参与世界卫生大会。

海地代表则表示，疫情当前不应遗漏任何一个国家，海地感谢台湾协助抗疫，呼吁世卫邀请台湾参与世界卫生大会，台湾已经展示如何应对疫情及可以为全球抗疫做出贡献，当前卫生危机提醒国际需要团结共济。

世卫执行委员会主要在每年初举行，主要工作是通过每年年中的世界卫生大会议程，并执行世界卫生大会的决定和政策。