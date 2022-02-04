港菲疫情恶化 外佣荒加剧

因应嘉鲁达印度尼西亚航空客机由印度尼西亚首都雅加达抵港时，有三名乘客确诊武汉肺炎，触发熔断机制，该公司在本月15日前禁飞香港。有关禁令毋疑令因为疫情而令日益严重的海外家庭佣工荒进一步加剧，以致外佣月薪急升、更多妇女不能外出工作的情况更形严重，而劳工及福利局长罗致光更表明，解决外佣荒未见曙光。

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截至去年年底，有33.5万名海外佣工在港工作，人数较疫情初起的2020年1月底时大幅减少15%，主要原因是香港加强外防输入措施，除了航班可能因为熔断机制而停飞，以致外佣难以抵港之外，港府要求海外佣工须持有效疫苗接种证明以及透过限制检疫酒店房间数目来限制外佣入境人数，亦令海外家庭佣工供不应求。

在僧多粥少的情况下，部分雇主会付高于法定薪金的月薪去争取本地外佣「转工」，香港人力资源中介协会主席廖翠兰在电台节目透露，月薪已由法定的4630港元(下同)「炒高」至6000元以上，个别人更叫价至八千或一万元。另外，酒店房价亦因一房难求而被推高，网上订房成功率非常低，房价不时出现「黄牛价」，一度抢至800元一晚。 雇主等待检疫房间的时间由数月至大半年不等，李小姐向本台谈及她的苦痛经历时表示，她父亲去年9月健康转差，须增聘一名外佣照顾，但透过中介聘得的菲律宾外佣，须等到今年4月才有房间，她惟有与公司商量，在家工作以便协助照顾父亲，有需要时才回办公室，可惜奔波数月，她父亲已等不及，在去年大除夕前离世。

可惜有关情况现时仍未能见到曙光，劳福局长罗致光上月30日撰文指出，在去年12月中，因为香港外佣主要供应地的菲律宾和印度尼西亚的平均确诊数字下降至「很低水平」，而增加外佣检疫设施亦取得进展，令解决外佣荒渐露曙光，但瞬即因香港和菲印等地疫情恶化而被掩盖。

他透露，Omicron变异病毒株令菲律宾疫情如坐火箭倍增，到港菲佣确诊数字亦急升，175名于1月初抵港的菲佣中，有79人检测结果为阳性，确诊比率超过四成，「十分惊人」；另外，五班主要由菲律宾直航香港的航班已于上月6日全数熔断，而于上月8日起禁止来自八个国家人士到港的名单上，亦有菲律宾。印佣方面，自上月中起的两星期内，有两人检测阳性，但印度尼西亚的疫情仍在恶化，需密切留意。

除了外佣难以来港之外，约满或回乡的外佣人数亦有增加，罗致光说，去年12月流失的外佣，超过一万名。至于有多少外佣回乡放圣诞及新年假、但因「熔断机制」而滞留菲律宾的，相信数目亦不少。

罗曾寄望印佣到港可缓解部分外佣荒，但两日后却传出印度尼西亚航空要禁飞两星期的消息。