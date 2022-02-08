美国批准对台军售  中方要求撤销军售计划

美国国务院周一宣布，美国已经批准向台湾出售价值或达1亿美元的设备和服务，中国外交部要求美方恪守一个中国原則和中美三个联合公报規定，「立即撤銷上述對台军售计划」。

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美国国务院周一 宣布，基于《台湾关系法》，已批准对台湾出售价值1亿美元丶为期5年的爱国者系统工计划。这是拜登政府上台后，第二次核准对台湾的军售。

美国国务院政军局在一份声明稿中说，这次军售将会有助于台湾维持其飞弹密度丶确保台湾的空中作战战备能力，以达到区域威慑作用。

台湾国防部周二（2月8日）发布新闻稿表示，该案有望在1个月后正式生效。此外，台湾国防部还说美国此举是基于《台湾关系法》与“六项保证”，持续帮助台湾维持足够的自我防卫能力，所以台湾国防部也向美国政府表示感谢。

中国外交部发言人赵立坚周二在例行记者会上对美方军售计划表示“坚决反对”与“强烈抗议”。赵立坚强调中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台军售计划，停止售台武器和美台军事联络。中方必將採取正当有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。

此外，路透社上个月独家报导称美国政府正在寻找方式来加速交付新一代的F16战机给台湾，计划让洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）能加速交付其所生产的F-16 Block 70战机给台湾，因为该战机配备了新的性能。藉此来强化台湾回应中国解放军威慑的能力。

路透社报导称台湾政府也曾私下请求美国政府能加快战机交付速度，但美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）接受表示，该决定取决于美国政府是否认为中国带来的军事威胁大于伊朗与俄罗斯带来的军事威胁。