美英德日等21国关注香港独立媒体受打压

2月8日，由美国、英国、德国、日本和加拿大等21国政府组成的“媒体自由联盟”就香港关闭媒体发表声明，对“香港和中国大陆当局攻击新闻自由和压制香港当地独立媒体深表关切。”

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据了解，“媒体自由联盟”（Media Freedom Coalition）成立于2019年7月，宗旨是各国合作推动媒体自由和保护记者安全并对那些伤害履行本职的记者的人进行追责。该联盟现有50个成员国。签署这项有关香港新闻自由的联合声明的有21个国家的政府。

这21个国政府是：澳大利亚、奥地利、加拿大、捷克共和国、爱沙尼亚、芬兰、德国、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞士、英国和美国。

这项联合声明提到：“最近的事态发展包括突袭《立场新闻》办公室，逮捕其工作人员，以及随后《立场新闻》因担心其工作人员的安全而自行关闭。自从2020年6月落实《国家安全法》以来，当局打击并压制香港行政特区的独立媒体。这侵蚀了《基本法》阐明的受到保护的权利和自由，并破坏了中国按照《中英联合声明》所应尽的义务。这还造成香港当地独立媒体几乎消失殆尽。通过压制香港的人权、言论自由和观点与信息的自由流通和交换，这些正在进行的行动进一步破坏了对香港国际声誉的信心。”

声明表示：“一个稳定与繁荣并保护人权与基本自由的香港应当符合每个人的利益。我们敦促香港和中国大陆当局依照《基本法》和中国按照《中英联合声明》的义务而尊重香港的新闻自由和言论自由。”