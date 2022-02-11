香港爆疫 1.25万港人到中国避疫

香港本地确诊个案连日创约千宗的新高，但高峰期仍未到，不少港人为此宁愿接受14天的强制隔离回中国大陆避免受感染和免受香港严苛的防疫措施之苦，单是经深圳湾陆路北上的，本月上旬便有12526人，以致该口岸管制站出现人龙和滞留客。

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现时中港之间的陆路往来，只余深圳湾口岸，经该口岸出境的港人数据可反映北上情况。根据数据显示，北上避疫的情况自本月初开始转趋严重，自3日开始，每天经深圳湾回大陆的港人均超过一千人，至本月8日和9日达致1790人的高峰，与香港武汉肺炎确诊数字创新高的日子相同；及至昨(10日)天，出境数字才开始回落至1276人，降幅近三成。累积计算，本月首十天有12526名港人循深圳湾出境北上；若把来自中国内地和其他地方的访客计算在内，出境人数更达14984人。

由于离港者众，深圳湾口岸近几日均大排长龙，既有中国内地来港念书的大学生，也有扶老携幼的家庭，以昨(10日)天为例，早上九时许已有数百人在轮候过关，其中，一名香港大学内地生在上载网上的片段说，「香港疫情愈来愈严重，选择现在回家，昨早十时过关如大逃亡。」另外，一名携同儿子排队回乡的黄女士六在网上分享片段说，每天一千几百宗确诊病例实在太吓人，弄得她不敢上街，「日日留在家中都唔系办法，不如返内地，隔离十几日又可以到处走，回复正常生活。」她续称，来港上学的儿子，学校已改为网上授课，不知何时恢复面授课堂，加速她回大陆的决心。

回乡者众的结果是所需时间加长，一名网友昨(10日)在社交媒体分享过关实况时说，「早上十点半到达口岸，前面已经黑压压的，目测四百余人。香港关很顺，都不用两分钟，到深圳关就卡住了，大排长龙，队伍四个小时没动过」。又有网友抱怨花了八个小时才由口岸到达检疫酒店。

另一方面，一些未能抢得检疫酒店房间者更尝试「闯关」。现时进入深圳的旅客，均须持有24小时内有效的核酸检测阴性结果证明和市政府统一检疫酒店预约系统的预约确认单，但检疫酒店近期经常爆满，本台曾浏览市政府的统一预约系统订房，可见只能预约一星期的系统显示，每天虽有约八百间房可供预订，但直至本月16日均告客满。一些急切离港避疫者，便打算在没有检疫酒店的预约确认单的情况下尝试「闯关」，何女士便是其中之一。何女士向传媒透露，由大年初一至今一直尝试，均未能成功预订检疫酒店，但香港的防疫措施连出外用膳和剪发等日常生活均受影响，故此即使未能预约酒店，仍带着行李来排队过关，待香港放宽防疫措施才会回港。

不过，网上片段所见，入境处人员昨晚开始赶人。网上片段可见，入境处人员以扩音器通知已经离开港境但又因未有预约酒店而未能进入中国口岸管制区的市民，指他们一定不能成功过关到深圳，要求他们跟从处方安排，办出境手续及乘座接载的巴士离开。

另外，深圳市政府口岸办公室亦发出公告，指预约检疫酒店的健康驿站持续额满，严重超出接待能力，呼吁旅客遵守预约规则，以免造成口岸聚集，增加疫情传播风险。