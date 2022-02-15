香港疫情仍上升 港府坚持「清零」但不封城

香港的武汉肺炎感染个案连日以千计地创新高，令香港跟随中国实行疫症「清零」政策备受质疑，不过，香港特首林郑月娥今(15日)早出席会议前，仍坚持执行「动态清零」，强调向病毒投降不是选项，与此同时，亦不会应部分建制派人士建议进行「大规模封城」。

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美国媒体彭博通讯社日前发文，指香港正不惜一切去推行不可能的「清零」任务，而非与国际一道实行「与病毒共存」，这将危及香港的国际金融中心地位。有关言论引发不少西方媒体回响。

林郑月娥今早承认，现时是抗疫两年以来最危急的时候，但港府会以最积极有为的态度应对挑战，按着「动态清零」的目标应对疫情。她宣布一系列加强隔离和加快检测的新措施，包括采购超过1亿套快速抗原检测包，今日会率先派发给安老院舍及残疾人士院舍的工作人员，让他们由三日一检加密至一日一检；将已落成的三幢公共屋邨改作隔离设施，分别是位于新界东北军地附近的皇后山邨和新界西的荔景邨恒景楼，合共可提供三千个单位。另外，当局亦与大学研究，将学生宿舍改作隔离设施。

另外，新设的火眼实验室今起开始运作，可以将香港的检测能力翻倍至日测20万个样本，检测承办商、华大基因旗下华升诊断中心董事长胡定旭表示，若采用三合一混样检测模式，实验室每日可处理30万个样本，相信可应付日常围封强检及现有每日检测量。

林郑月娥又说，疫情蔓延以来，部分国家地方以不同方式「封城」，但香港在北京的中央政府支持下，没有计划大规模封城。她认为，现时香港的围封强检是有效的，这种区域性围封可透过检测尽早发现病例，截断传染炼；另外，新实行的「居安抗疫」计划亦相当顺畅，计划可让现时四千多名「紧密接触者」和「次密接触者」在家中检疫，减轻隔离措施的负荷。她又承诺，医院管理局稍后会推出加强措施，支持在家中等候隔离的初步确诊者。

今午研拨270亿元抗疫 首设临时失业金

除了加强措施，港府亦加大对受疫情影响的市民的经济支持。在今天下午向立法会财务委员会申请的270亿港元(下同，折合约30.6亿欧元)第六轮防疫抗疫基金中，将包括向因为这一波疫情而失业一个月或以上的全职或兼职员工提供1万元一笔过临时失业支持，这是港府首次设立失业金，预料有30万人受惠，目标是在4月发放首批援助。

第六轮基金共涉48项措施，当中包括预留66亿元作为部门额外开设约3万个有时限职位之用，以便在未来两年内逐步提供长达一年的职位，以纾缓失业情况。整笔基金预料有6.7万商户、75万人，以及约4万架车辆和船只的经营者受惠。

这一轮基金的申请额，是历来第三高，最高申请额是第二轮时的1375亿，六轮合计涉款2284.7亿元。